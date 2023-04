Über die verschiedenen Pixelmator Apps haben wir in den letzten Jahren immer mal wieder berichtet. So setzten wir unter anderem Pixelmator Pro auf dem Mac regelmäßig ein. Aber auch für iPhone und iPad bieten die Entwickler entsprechender Apps an. Bis Dato setzte man auf den Namen „Pixelmator Photo“. Dies ändert sich jedoch mit dem neuesten Update auf Version 2.3. Zukünftig setzt man auf die Bezeichnung „Photomator“. Neben dem neuen Namen und einem frischen Design gibt es zahlreiche Verbesserungen unter der Haube.

Photomator 2.3 ist da

Das Pixelmator Team führt bei Photomator 2.3 eine neue leistungsstarke Funktion zur selektiven Anpassung ein. Ab sofort könnt ihr mit einer Vielzahl von Auswahlmöglichkeiten und Masken ganz einfach bestimmte Bereiche eines Fotos auswählen und bearbeiten und mithilfe von künstlicher Intelligenz sogar automatisch eine Auswahl treffen.

Durch einfaches Antippen scannt der KI-Algorithmus das Foto und erkennt, wo sich das Motiv, der Hintergrund oder der Himmel befindet. Anschließend trifft die KI eine Auswahl dieses Bereichs für euch, sodass ihr sofort mit der Bearbeitung beginnen können. Beispielsweise können Sie bei Landschaftsfotos, bei denen der Himmel zu hell ist, nur den Himmel auswählen und seine Helligkeit verringern, ohne das gesamte Foto dunkler zu machen.

Weitere Verbesserungen liegen in der Verlaufs-, Farb- und Pinselauswahl.

Photomator für Mac in Arbeit

Das Pixelmator-Team wird Photomator nicht nur für das iPhone und iPad anbieten, auch eine Mac-Version ist in Arbeit. Passend dazu habt ihr die Möglichkeit, an der Beta-Phase teilzunehmen und die App auszuprobieren. Hier könnt ihr euch für die Beta-Phase per TestFlight bewerben. Die Plätze sind beschränkt.