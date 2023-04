Wie sollte es anders sein. Im Mai lautet das Motto „May the Force be with you“ und Disney+ ist natürlich mit dabei. Wir werfen einen Blick auf den Video-Streaming-Dienst und sagen euch, welche Neuheiten und Highlights auf euch warten. Hier findet ihr alle Infos zu Disney+.

Neu auf Disney+ (Mai 2023)

„May the force be with you.“ Dieser Satz ist unbestreibar eines der bekanntesten Film-Zitate unserer Zeit und begeistert auch heute noch, über vier Jahrzente später, junge und junggebliebene Star Wars Fans auf der ganzen Welt.

Pünktlich zum vierten Mai (engl. May the Fourth) – dem internationalen Star Wars Tag – präsentiert Disney+ gleich zwei galaktische Neuheiten: die Emmy-nominierte Serie „Star Wars: Visionen“ startet mit neun brandneuen animierten Kurzfilmen ihre Volume 2. Durch verschiedene Animationsstile aus einer Vielzahl von Ländern und Kulturen bietet Volume 2 eine dynamische, neue Perspektive auf den sagenumwobenen Mythos Star Wars. Auch für die Jünglinge unter den Star Wars Fans gibt es Neuigkeiten, denn mit „Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi“ startet die erste Serie, die speziell für die Vorschul-Kids kreiert wurde und ihnen die ersten Schritte in die Star Wars Galaxis ermöglicht. Neben neuen Charakteren wie den Jünglingen Kai Brighstar oder Lys Solay sind auch einige bekannte Helden wie Jedi-Meister Yoda Teil der neuen fantastischen Animationsserie.







Mit Disney+ lässt sich der Star Wars Tag ausgiebig feiern: Von Lukes erstem Erscheinen bis hin zu Reys letztem Kampf können Fans jeden unvergesslichen Moment der kompletten Skywalker Saga sowie Disney+ Originals wie „Andor“, „Obi-Wan Kenobi“ und das globale Phänomen „The Mandalorian“ nacherleben. „Möge die Macht mit euch sein!“

Disney+: Neustarts

2. Mai

„Ein Funken Hoffnung – Anne Franks Helferin” (National Geographic)

3. Mai

Psy Summer Swag 2022 (Star)

Ed Sheeran: The Sum Of It All (Disney)

5. Mai

Taste the Nation with Padma Lakshmi – Staffel 2 (Star)

Planners – Staffel 1 (Star)

6. Mai

Tengoku-Daimakyo – Staffel 1 (Star)

10. Mai

Lambert vs. Lambert – Staffel 1 (Star)

The Cleaner: Tatortreiniger UK – Staffel 1 (Star)

The Muppets Mayhem (Disney)

Tiny Beautiful Things (Star)

12. Mai

Crater (Disney)

16. Mai

White Men Can’t Jump (Star)

17. Mai

A Million Little Things – Staffel 4 (Star)

Up Here – Staffel 1 (Star)

24. Mai

American Born Chinese (Disney)

25. Mai

The Kardashians – Staffel 3 (Star)

26. Mai

Wild Life: Ein Leben für die Natur (National Geographic)

31. Mai

The Actress – Staffel 1 (Star)

Noch nicht ganz tot – Staffel 1 (Star)

Ultra Violet & Black Scorpion – Staffel 1 (Disney)

Will Trent (Star)

Disney+: Neue Katalog Titel

3. Mai

Wu-Tang: An American Saga – Staffel 2 (Star)

5. Mai

Taste the Nation with Padma Lakshmi – Staffel 1 (Star)

John F. Kennedy – Tatort Dallas (Star)

Die Bestimmer – Kinder haften für ihre Eltern (Star)

Untreu (Star)

10. Mai

Born This Way – Staffel 1 (Star)

Car SOS – Staffel 10 (National Geographic)

Der Tatortreiniger – Staffel 1-7 (Star)

12. Mai

Explorer: Die tiefste Höhle (National Geographic)

I Want a Baby (Star)

Meine Frau, die Spartaner und ich (Star)

17. Mai

Justified – Staffel 1-6 (Star)

Fabriken der Superlative – Staffel 1 (National Geographic)

19. Mai

Noah (Star)

25. Mai

Kocktails with Khloé – Staffel 1 (Star)

26. Mai