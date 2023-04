Eine neue Marktanalyse von Counterpoint Research zeigt, dass Apples Marktanteil in Nordamerika einen historischen Höchststand erreicht hat, da mehr als die Hälfte aller aktiv genutzten Smartphones ein iPhone sind. Konkret erzielte Apple im Dezember letzten Jahres einen Marktanteil von 52,5 Prozent in Nordamerika.

Führungsposition dank Gebrauchtgeräte

Ein ausschlaggebender Faktor für die Dominanz des iPhone ist Apples langjähriger Software-Support, der ältere Geräte immer noch mit aktuellen Betriebssystemversionen versorgt. Das führt auf der einen Seite zwar zu nachlassenden Hardware-Verkäufen, generiert auf der anderen Seite aber dennoch zusätzliches Einkommen für Apple. So können auch die älteren Geräte kostenpflichtige Dienste wie Apple Music, TV+ und Arcade nutzen.

Die hohen Verkaufspreise neuer iPhone-Modelle tragen auch dazu bei, dass es einen aktiven Gebrauchtgeräte-Markt gibt. Im Schnitt zahlen Neukunden hier 900 Dollar für ihr brandneues iPhone und markieren damit ebenfalls einen neuen Rekord für Apple. Dabei erzielen die Gebrauchtgeräte ebenfalls hohe Preise. Erst vor kurzem haben wir uns die Gebrauchtmarktpreise genauer angeschaut und dabei wieder festgestellt, wie gering der Wertverlust bei Apple ist. Nach Angaben des Wall Street Journal wurden allein im Jahr 2022 über 280 Millionen Gebrauchtgeräte weltweit verkauft. Marktbeobachter gehen davon aus, dass die Zahl der verkauften Gebrauchtgeräte bis 2026 bei über 400 Millionen Geräte liegen wird.

Das weiß auch Apple und bietet schon länger ein entsprechendes Trade-In-Programm an, welches passend zum Earth Day eine komplett neue Webseite erhalten hat. Apple hält sogar den größten Anteil am Handel mit den als „generalüberholte“ angebotenen Smartphones. In der Tat liegt Apples Anteil bei satten 80 Prozent.