Die Deutsche Telekom bietet ab sofort mit der Xplora X6 Play eSIM eine neue Generation von Smartwatches für Kinder an. Zu den Features zählen unter anderem eine Telefon- und Ortungsfunktion sowie SOS-Knopf, Kamera, Schulmodus und Schrittzähler.

Telekom bringt neue Kinder-Smartwatch Xplora X6 Play eSIM auf den Markt

Die Frage, ob und wann das Kind ein eigenes Smartphone bekommen soll, beschäftigt viele Eltern. Erst recht, wenn es selbstständiger wird und immer häufiger ohne Begleitung unterwegs ist. Viele Eltern möchten dabei auf die mobile Kommunikation nicht verzichten und gleichzeitig im Auge behalten, wo sich ihr Kind aufhält. Bevor man seinem Kind direkt ein Smartphone anschafft, könnte eine kindergerechte Smartwatch die ideale Lösung sein. Dabei bietet die Xplora X6 Play eSIM eine sichere und kindgerechte Alternative zum Smartphone.

Mit der Xplora X6 Play eSIM können Kinder telefonieren, sowie Sprach-, Chatnachrichten und Emojis austauschen. Mit wem die Kinder kommunizieren, entscheiden die Eltern. Dabei können bis zu 50 Kontakte hinterlegt werden.

Wo hält sich beim Kind gerade auf?

Dank GPS-Funktion sehen die Eltern in der App der Smartwatch den Aufenthaltsort ihres Kindes in Echtzeit. Zudem können sie sichere Bereiche – wie beispielsweise das eigene Wohnviertel – festlegen. Verlässt das Kind diesen Bereich, erhalten die Eltern eine Information. Der SOS-Knopf gibt zusätzliche Sicherheit. Hält das Kind ihn für fünf Sekunden gedrückt, wird ein Notruf an die zwei für den Notfall eingegebenen Rufnummern abgesetzt. Zusätzlich schickt die Uhr den Standort des Kindes an das Smartphone der SOS-Kontakte. Über die App sehen diese auf einer Karte, wo sich das Kind aufhält.

Um in der Schule nicht abgelenkt zu sein, gibt es den sogenannten Schulmodus. Dann zeigt die Smartwarch nur die Uhrzeit an. Alle weiteren Funktionen sind während der Schulzeit deaktiviert.

Die Xplora X6 Play eSIM setz auf ein 1,52 Zoll Display mit einer Auflösung von 360 x 400 Pixel, einen 1,2 GHz Prozessor im Chipset Snapdragon Wear 2500 von Qualcomm, eine 5MP Kamera, 8GB Speicher und eSIM. Im Tarif Smart Connect S berechnet die Telekom einmalig 49,95 Euro und monatlich 9,95 Euro für den Vertrag. Im Rahmen einer aktuellen Aktion entfällt aktuell drei Monate lang die Grundgebühr.