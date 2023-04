Apples Vorstellung von watchOS 10 auf der WWDC in diesem Sommer könnte ein umfangreiches Update des Betriebssystems enthüllen. So berichteten mehrere Quellen, dass die nächste große Version von watchOS signifikante Änderungen aufweisen wird, einschließlich einer umfangreichen Aktualisierung der Benutzeroberfläche. Passend hierzu behauptet nun der Leaker @analyst941, dass watchOS 10 ein neues Homescreen-Layout bieten wird.

Das Design von watchOS hat sich in den letzten Jahren nicht wesentlich verändert. Die letzten Versionen haben iterative Verbesserungen von Funktionen wie Aktivitätsnachverfolgung und eine Handvoll neuer Zifferblätter eingeführt. Einen Neuanstrich, wie es andere Betriebssysteme von Apple erfahren haben, gab es für die Apple Watch nicht.

Das soll sich laut der aktuellen Gerüchtelage dieses Jahr ändern. So wird vermutet, dass Apple einige Neuerungen für watchOS auf der WWDC 2023 präsentieren wird. Passend hierzu will @analyst941 erfahren haben, dass Apple an einem neuen Homescreen für die Apple Watch arbeitet.

Die Quelle behauptet, dass das neue Layout einfacher zu navigieren sein wird und mehr iOS-ähnliche Aspekte aufweist, einschließlich Ordnern für Apps. Der Leaker ist sich jedoch nicht sicher, ob das neue Layout standardmäßig aktiviert oder als sekundäre Option verfügbar sein wird. @analyst941 gab keine weiteren Informationen preis, sagte aber, dass er bald weitere Details bekannt geben wird.

I saved the best for last, watchOS will have a redesigned homescreen layout/grid.

heavy details SOON. but it’s going to be much easier to use, move, & act more familiar to iOS, including folders.📂

Unsure if it will be a third option or replace grid as default. pic.twitter.com/GuNvcnmIox

— 941 (@analyst941) April 18, 2023