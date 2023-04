Aktuell rechnet die Fachwelt damit, dass Apple Anfang Juni und passend zur WWDC 2023 sein AR-/VR-Headset ankündigen wird. Bis zum tatsächlichen Marktstart werden dann allerdings noch ein paar Monate vergehen. Es heißt, dass Apple an speziellen Apps für Sport, Gaming und Fitness arbeitet und dazu verschiedene Kooperationen eingeht.

Apple Headset: Fokus liegt auf Sport-, Gaming- und Fitness-Apps

Rund um das kolportierte Apple Headset begleiten uns seit Jahren regelmäßig Gerüchte. Bis zur tatsächlichen Ankündigung wird sich dies sicherlich fortsetzen. Nun erhalten wir einen kleinen Einblick darin, wohin sich der Anwendungsbereich des Headsets bewegt.

Apple plant, iPad-Apps für das Headset anzupassen, so dass Anwender über die 3D-Oberfläche des Geräts auf vorhandene App Store Inhalte zugreifen können. Von Apple entwickelte Apps wie Safari, Kalender, Kontakte, Home, Dateien, Nachrichten, Notizen, Fotos , Musik, Erinnerungen und andere Apple-Apps werden für das Headset optimiert. Es heißt, dass mehrere Apps gleichzeitig ausgeführt werden können, und es wird eine spezielle Funktion geben, um zwischen Apps zu wechseln, wenn sich der Benutzer in verschiedenen Räumen befindet.

Weiter heißt es in dem Bericht von Bloomberg, dass Anwender beispielsweise mit Apple Fitness+ trainieren können, während sie dem Trainer in einer Virtual-Reality-Umgebung zusehen, und es wird eine Gesundheits-App geben, die Benutzer mit Grafiken, Sounds und Begleitkommentaren durch Meditationen führt. Weiter soll es einen Schwerpunkt auf immersive Seherlebnisse für MLB- und MLS-Inhalte geben. Auch eine spezielle TV-App zum Ansehen von Videos in einer Virtual-Reality-Umgebung soll zum Einsatz kommen.

Es wird ein spezielles FaceTime- Erlebnis geben, das Memoji-ähnliche Avatare und virtuelle Besprechungsräume verwendet. Die Bücher-App lädt zum Lesen in einer virtuellen Umgebung ein und die Kamera-App wird in der Lage sein, Bilder von den Kameras des Headsets aufzunehmen, und eine Version von Freeform wird an eine 3D-Oberfläche angepasst, um mit anderen Nutzern an gemeinsamen Projekten zu arbeiten.

Besonders interessant dürfte auch das Thema „Gaming“ sein. Es heißt, dass Apple mit verschiedenen Entwicklern zusammenarbeitet, um ihnen dabei zu helfen, ihre bestehenden Inhalte für Mixed Reality zu aktualisieren. Entsprechende Tools wird Apple für Entwickler bereithalten.