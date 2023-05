Ein paar Jahre ist es mittlerweile her, dass Amazon den ersten Echo Show im Jahr 2017 auf den Markt gebracht. Seitdem wurde Funktionsumfang der Modellreihe kontinuierlich erweitert. Ab sofort könnt ihr den Echo Show – wenn auch im begrenztem Umfang – per Gestensteuerung verwenden.

Gestensteuerung ab sofort auf Echo Show verfügbar

Mit dem Echo Show und dank des Displays könnt ihr nicht nur Alexa nach gesprochenen Antworten fragen, sondern auch die Wettervorhersage sehen, Rezepte lesen, Videos anschauen, Videoanrufe tätigen, eure Sicherheitskameras und Video-Türklingeln im Blick behalten und vieles mehr. Nun startet mit der Gestensteuerung eine weitere Bedienmöglichkeit.

Echo Show 10 (3. Generation)

Bleiben Sie im Bild – Während Videoanrufen mit Freunden und Familie oder bei Fotoaufnahmen...

Timer und Wecker mit einer Handbewegung ausschalten

Mit der Gesten-Funktion bietet Amazon nun eine neue Möglichkeit, mit Alexa zu interagieren, ohne zu sprechen oder den Bildschirm zu berühren. Ihr könnt ab sofort euren Timer oder Wecker ausschalten, indem ihr eure Hand mit der Handfläche in Richtung der Kamera ihres Echo Show 8 (2. Generation) oder 10 (3. Generation) hebt. Die optionale Funktion ist insbesondere dann praktisch, wenn ihr gerade nicht mit Alexa sprechen oder den Echo Show-Bildschirm berühren könnt. Auch für Anwender, die in ihrer Mobilität oder Sprache eingeschränkt sind, kann sich die Funktion als nützlich erweisen. Die Gesten-Funktion kann in den Geräteeinstellungen unter „Geräteoptionen“ oder über die Alexa-App aktiviert werden.

An dieser Stelle möchte wir noch kurz an zwei weitere neue Funktionen zum Echo Show hinweisen, die Amazon in den vergangenen Monaten eingeführt hat. Mit der Alexa Tap-Steuerung könnt ihr auf Echo Show-Geräten über Berührung statt Sprache mit Alexa interagieren. Die Funktion ermöglichte euch bisher, über ein Dashboard auf beliebte Shortcuts wie zum Beispiel „Alexa, wie ist das Wetter?“ zuzugreifen, selbst eine kurze Anfrage über die Bildschirmtastatur einzutippen oder eine benutzerdefinierte Kachel mit einer Anfrage hinzuzufügen.

Seit einigen Monaten umfasst die Alexa Tap-Steuerung auch Text-to-Speech, sodass ihr Sätze eintippen und laut über ihr Echo-Gerät vorlesen lassen könnt.

Mit der Funktion „Untertitel für alles“ könnt ihr Untertitel für Videos und Alexa-Untertitel auf einmal und für alle Echo Show-Geräte, die sie besitzen, aktivieren. Untertitel können für taube oder schwerhörige Anwender hilfreich sein, ebenso wie generell in einer lauten Umgebung. „Untertitel für alles“ kann in den Geräteeinstellungen unter „Barrierefreiheit“ aktiviert werden.