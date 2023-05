Anker hat seine neueste Ladelösung, den 737 MagGo Charger, in Deutschland eingeführt – eine kabellose Ladestation für das iPhone, die Apple Watch und AirPods. Das herausstechende Merkmal des kompakten Ladedreiecks ist die drahtlose 15W MagSafe-Schnellladefunktion für das iPhone. Der offizielle Preis beträgt 149,99 Euro, wobei Anker im Rahmen der Markteinführung einen Rabatt von 15 Prozent anbietet.

Mit 15W MagSafe-Schnellladefunktion

Eine der herausragenden Eigenschaften des Anker MagGo 737 Charger ist seine Kompatibilität mit MagSafe, was ihn zu einem der wenigen zertifizierten MagSafe-Ladegeräte auf dem Markt macht. Genau wie Apples offizielles MagSafe-Ladegerät kann der Anker 737 MagGo Charger eine kabellose Ladeleistung von 15 Watt an iPhones liefern. Mit Ausnahme der Angebote von Apple selber und Belkin, können nur sehr wenige Ladegeräte auf dem deutschen Markt diese kabellose Ladeleistung für iPhones bieten.

Viele Ladestationen werben mit einer kabellosen Leistung von bis zu 15 Watt, beschränken diese aber in der Regel auf Android-Geräte und stellen für iPhones maximal 7,5 Watt zur Verfügung. Der Anker 737 MagGo Charger stellt jedoch eine Ausnahme dar und bietet dem iPhone eine Ladeleistung in Höhe von 15 Watt an. Mit an Bord ist ein 30-Watt-USB-C-Netzteil und ein 150 cm langes USB-C-zu-USB-C-Kabel.

Diese kompakte Ladestation ist das zweite Modell von Anker, das gleichzeitig ein iPhone, eine Apple Watch und ein AirPods Case aufladen kann, während das iPhone mit einer Ladeleistung von 15 Watt versorgt wird. Das andere Modell, Ankers 3-in-1 Cube mit MagSafe, ist seit Herbst 2022 exklusiv über den Apple Online Store erhältlich und kostet 159,95 Euro.

Der neue Anker 737 MagGo Charger ist ab sofort für 149,99 Euro bei Amazon erhältlich. Auf der Amazon Produktseite könnt ihr zusätzlich einen 15 Prozent Coupon anwenden und zahlt an der Kasse nur 127,49 Euro.