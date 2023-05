Höhenverstellbare Schreibtische sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden und haben den Weg in immer mehr Haushalte und Büros gefunden. Auch wir hatten lange Zeit über die Anschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches nachgedacht. Genau genommen, sollte es sich um einen elektronisch höhenverstellbaren Schreibtisch handeln und so fiel die Entscheidung seinerzeit auf den Flexispot E7 (hier unser Flexispot E7 Test). Seit knapp einem Jahr haben wir diesen nun im Einsatz und sind nach wie vor sehr zufrieden. Mittlerweile hat der Hersteller ein neues Flaggschiff namens E7Q vorgestellt. Diesen möchten wir euch vorstellen und die Unterschiede zum E7 thematisieren.

Flexispot E7Q im Test

Design

Flexispot beschreibt sein jüngstes Modell als „Elektrisch verstellbares Tischgestell E7Q mit 4-Beinen“. Damit ist im Prinzip das Grunddesign beschrieben. Das elektrisch verstellbare Gestell fußt auf insgesamt vier Säulen, in denen die jeweiligen Motoren zur Höhenverstellung integriert sind. Die Basisstruktur des Flexispot E7Q besteht aus massivem Karbonstahl, die eine dauerhafte und robuste Benutzung gewährleistet. Die Konstruktion der vier Säulen macht die Struktur robuster und langlebiger und sorgt dafür, dass der Tisch zudem weniger anfällig für Biegungen und Verformungen ist. Darüberhinaus erhöht die Verbindung am oberen und unteren Ende der jeweilige Säule die Torsionsfestigkeit und macht den E7Q sicherer und stabiler im Gebrauch. Bereits beim Aufbau des Schreibtisches merkt man, dass man ein hochwertiges und robustes Material in den Händen hält.

Das Tischgestellt steht dabei ausschließlich in der Farbe „Schwarz“ zur Verfügung. Anders sieht es bei den Tischplatten aus. Hier bietet euch Flexispot die Möglichkeit an, das Gestell ohne Tischplatte zu bestellen oder zwischen verschiedenen Tischplatten zu wählen. Ihr entscheidet zwischen den Farben Weiß, natürlicher Bambus, Ahorn, Schwarz, Braun, Mahagoni und Weiß + Ahorn. Je nach Platte steht diese in unterschiedlichen Größen zur Verfügung. Blicken wir exemplarisch auf die Farbe Weiß. Dort wählt ihr zwischen 200x80cm, 180,x80cm, 160x80cm und 140x80cm.

Natürlich könnt ihr auch in den Baumarkt oder zum Tischler eures Vertrauens gehen und euch eine geeignete Tischplatte kaufen. Dies bietet euch eine noch größere Vielfalt bei der Auswahl der Tischplatte, nicht nur bei der Farbe der Tischplatte, sondern auch bei der Größe und beim Material. Falls ihr mit einer Standardgröße – aus welchen Gründen auch immer – nicht zurecht kommt – wählt ihr z.B. beim Tischler eure individuelle Größe aus. Beachtet dabei allerdings zwingend, dass diese mit dem Gestell kompatibel sein muss (darauf gehen wir im weiteren Verlauf dieses Artikels ein).







Technische Merkmale

Blicken wir auf ein paar Eckdaten des E7Q. Die einstellbare Höhe liegt zwischen 605mm und 1255. Damit könnt ihr in unterschiedlichen Höhen bequem am Tisch sitzen und stehen. So sollte nahezu jeder Körpergröße abgedeckt sein. Wir haben uns zu einer Sitzposition bei 72,0cm und eine Stehposition von 110cm entschieden. Das ist natürlich eine ganz individuelle Einstellung. Muss man einfach ausprobieren und ggfs. leicht anpassen. Gesteuert wird die Hohe des Tisches über eine kleine Bedieneinheit. Über diese könnt ihr eure Sitzposition, eure Stehposition und zwei weitere Positionen einstellen und speichern. Natürlich gibt es auch eine Hoch- und Runter-Taste. Auf die Bedieneinheit sind wir ausführlich beim Flexispot E7 Test eingegangen. Diese funktioniert beim E7Q auf identische Art und Weise. Die Fahrgeschwindigkeit des E7Q liegt bei 40mm/s. Ihr könnt die Tischplatte somit um 4cm, pro Sekunde nach oben oder unten fahren.

Den Geräuschpegel gibt Flexispot mit niedriger als 50dB an. Über die Geräusche-App an de Apple Watch konnten wir diesen Wert bestätigen. Ja, der Schreibtisch macht ein paar Geräusche beim Hoch- oder Herunterfahren, diese sind aber nicht wirklich störend und nur von kurzer Dauer.

An dieser Stelle drängt sich natürlich die Frage auf, wie klein oder groß die Tischplatte sein darf, die man auf dem Gestell installiert. Die einstellbare Breite des Gestells liegt zwischen 1100mm und 1900mm. Die bedeutet allerdings nicht, dass ihr nur eine maximal 190cm breite Tischplatte installieren könnt. Diese darf links und rechts über das Gestell herausragen. Laut Flexispot darf die Tischplatte zwischen 1400mm und 2400mm breit und zwischen 800mm und 900mm tief sein. Wir haben uns für ein Maß von 1800mm x 800mm entschieden.

Die Traglast wird mit 200kg angegeben. Dies verdeutlicht noch einmal, wie robust das Gestell ist. Darauf kann man somit nicht nur einen Computer oder einen Monitor positionieren.

Unterschied E7Q / E7

Flexispot E7Q Flexispot E7 einstellbare Höhe 605 - 1255mm 580 - 1230mm einstellbare Breite 1100 - 1900mm 1100 - 1900mm Tischplattenlänge 1400 - 2400mm 1200 - 2000mm Tischplattenbreite 800 - 900mm 600 - 800mm Geschwindigkeit 40mm/s 38mm/s Traglast 200kg 125kg Geräuschpegel < 50dB Anzahl der Motoren 4 2

Fazit

Beim höhenverstellbaren Schreibtisch Flexispot E7Q handelt es sich um ein absolut hochwertiges Produkt. Der Aufbau ging problemlos von der Hand und man kann diesen in größten Teilen auch allein erledigen. Eine zweite Person ist jedoch ratsam, wenn man die Tischplatte positioniert oder während des Aufbaus den Schreibtisch umdreht und auf seine Fuße dreht.

Bereits beim Aufbau spürte man, wie robust der Schreibtisch ist. Die Materialien hinterließen einen hochwertigen Eindruck und auch beim „Zusammenschrauben“ wackelte nichts. Genau so wünscht man sich das. Zu viel und zu langes Sitzen ist ungesund für den Körper. Mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch hat man alle Optionen und kann sich, wann immer man möchte, sich aufrichten, hinstellen und weiterarbeiten. Ein Knopfdruck reicht und wenige Sekunden später steht die neue Steh- bzw. Sitzposition bereit.

Fairerweise muss man sagen, dass der E7Q mit seinen knapp 900 Euro alles andere als ein Schnäppchen ist. Mit Tischplatte liegt man um die 1000 Euro. Allerdings erhält man für diesen Preis des Premium-Produkt des Herstellers mit den besten Leistungswerten. Sollte euch der Preis abschrecken, so werft einen Blick auf die anderen höhenverstellbaren Schreibtische von Flexispot. Für jedes Budget sollte der passende Schreibtisch dabei sein.

FlexiSpot ist derzeit in verschiedenen Ländern Europas tätig. Neben Deutschland könnt ihr die Flexispot-Produkte auch Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien und den Niederlande kaufen.

Preis & Verfügbarkeit

Das Flexispot E7Q Tischgestell kostet 899 Euro. Die Tischplatten starten bei 140 Euro. Die allermeisten Kombinationen aus E7Q Tischgestell und Tischplatte sind sofort lieferbar.

