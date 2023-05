Immer mal wieder machen wir euch auf Microsoft 365 Angebote aufmerksam. Erst gestern haben wir euch auf Microsoft 365 Family für 27 Monate zum Preis von 106,99 Euro hingewiesen. Betrachtet man den effektiven Monatspreis, so geht es rein rechnerisch sogar noch ein paar Cents preiswerter. Wählt schlicht und einfach Microsoft 365 für 15 Monate zum Gesamtpreis von 55,99 Euro.

Microsoft 365 Family für 6 Nutzer: 15 Monate nur 55,99 Euro

Bei Amazon stehen aktuell verschiedene Microsoft 365 Deals im Mittelpunkt. Legt man den effektiven Monatspreis zu Grunde, so ist der Bundle-Preis aus Microsoft 365 für 15 Monate in Kombination mit Norton 360 Deluxe (wahlweise mit McAfee Total Protection) preislich am attraktivsten.

Wir rechnen nach. Bei dem 27-Monats Angebot zahlt ihr effektiv pro Monat 3,96 Euro für Microsoft 365 Family. Entscheidet ihr euch für das 15-Monats-Abo, so werden pro Monat effektiv nur 3,73 Euro fällig.

Enthalten in Microsoft 365 Family (6 Nutzer) sind in jedem Fall die Office Premium Apps wie Outlook, Word, Excel, PowerPoint inkl. aller neuester Updates. Zudem steht 1TB Cloudspeicher auf OneDrive pro Person zur Verfügung.

Normalerweise kostet die Kombination aus Microsoft 365 Family und Norton 360 Deluxe 183,99 Euro. Heute zahlt ihr nur 55,99 Euro. Ihr spart somit satte 128 Euro bzw. 70 Prozent. Der Rabatt in Kombination mit McAfee Total Protection fällt ähnlich aus.