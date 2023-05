Mit aktuell über 1,8 Millionen erhältlichen Apps beheimatet der App Store unzählige brillante Apps und Spiele, deren innovative Entwicklung mit der Idee begann, das Leben der Nutzer durch Technologie zu erleichtern. Bei einer so großen Auswahl fällt es manchmal schwer, die passende App zu entdecken. Aus diesem Grund rückt das App Store Team regelmäßig Apps ins Rampenlicht. Aktuell bewirbt Apple im Rahmen der Initiative „Apps für eine bessere Zukunft“ insgesamt fünf spannende Apps europäischer Entwickler. Mit Frederik Riedel ist auch ein deutscher Entwickler mit von der Partie. Dieser zeichnet unter anderem für die App „One Sec | Apps verzögern“ verantwortlich. Diese möchten wir euch etwas näher bringen.

Apple bewirbt „Apps für eine bessere Zukunft“

Ihr erinnert euch? Im Januar letzten Jahres haben Apple das App Store Foundations Programm auf 29 Ländern in Europa ausgeweitet wird. Bislang sind über 260 deutsche Entwickler durch das App Store Foundations Programm gefördert worden, europaweit sind es mittlerweile mehr als 1.100 Entwickler gewesen. Knapp ein Viertel kamen somit davon aus Deutchland.

Das App Store Foundations Programm wurde im Jahr 2018 eingeführt. Es bietet ausgewählten Entwicklern zusätzliche Unterstützung, um noch besserer Apps zu entwickeln und die Vorteile des Apple Ökosystems für den Erfolg zu nutzen. Dieses Programm trägt mittlerweile zahlreiche Früchte und hat bereits spannende Apps hervorgebracht.

„One Sec | Apps verzögern“

Sich konzentrieren mit One sec (App Store Link): Der fünffache WWDC Scholarship-Gewinner und CEO und Gründer seiner eigenen App Development Firma riedel.wtf GmbH Frederik Riedel aus Berlin ist Teilnehmer des App Store Foundations Programms und bietet mit One sec eine App die dabei hilft eine gesunde Beziehung zu Social Media und anderen ablenkenden Apps zu etablieren, um die eigene Konzentrationsfähgikeit zu verbessern und die Produktivität durch das Ausblenden störender Faktoren zu steigern. Der Ansatz von One sec besteht darin eure Social Media-Gewohnheiten zu durchbrechen und als ständiger Begleiter die Dopaminfallen von Apps und Websites durch Verzögerung des Öffnens ablenkender Apps zu durchbrechen, um einen gesunden Umgang mit der Technologie zu fördern.

„Der AppStore und Apple haben eine entscheidende Rolle gespielt, um one sec einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und mich in meiner Vision zu unterstützen – nur so konnte ich aus meiner Hobby-App ein nachhaltiges Unternehmen aufbauen – ganz ohne Investoren!“, so Frederik Riedel.

One sec wurde 2022 im App Store gelauncht und wurde seither über eine Millionen mal heruntergeladen. Die App hat mehr als 500 Millionen Scroll-Sessions verhindert und über 23.000 5-Sterne Bewertungen im App Store weltweit. Gründer Frederik Riedel hat gemeinsam mit dem Max Planck Institut und der Universität Heidelberg eine Studie durchgeführt, die zeigte, dass die Teilnehmenden durch bewusstes Öffnen einer App im Lauf der Zeit das Interesse an ihr verloren.

Weitere Apps im Rahmen der Initiative „Apps für eine bessere Zukunft“ sind Daylio Tagebuch & Gewohnheiten von Samuel Bednár und Štefan Mitrík (Slowakei), Gotta Yoga, LIVEs und Videos von Maija Airas-Ceri (Frankreich), Napper: Schlafplan und Geräusche von Espen Janson und Viktor Lindberg (Schweden) und Smart Tales – MINT Lernspiele von Cristina Angelillo, Marianna Pappalardi, Francesco Capozzi und Massimo Michetti (Italien).

Stories zu den einzelnen Apps