Seit fast fünf Jahren ist Apple Pay in Deutschland aktiv, doch einige Banken haben sich bisher aufgrund verschiedener Gründe noch zurückgehalten, den Zahlungsdienst zu unterstützen. Zwei dieser Institutionen, die Postbank und Santander, haben sich dabei besonders „hervorgetan“. Bei der Postbank scheint sich 2023 jedoch das Blatt zu wenden.

Postbank kündigt Apple Pay Unterstützung an

Santander hatte zwar ursprünglich versprochen, Apple Pay in Deutschland von Anfang an zu unterstützen, doch seit dieser Ankündigung ist es still um das Thema geworden.

Die Postbank hat nun gegenüber Macwelt bestätigt, dass sie Apple Pay in der zweiten Jahreshälfte dieses Jahres ihren Kunden zur Verfügung stellen will. Ein exaktes Datum oder weitere Details zur Unterstützung von Apple Pay sind bislang jedoch nicht bekannt. Das Unternehmen verspricht, diese Informationen zu gegebener Zeit zu veröffentlichen.

Als die Postbank von der Deutschen Bank übernommen wurde, war auch eine IT-Integration geplant, die sich massiv verzögert hatte. Mittlerweile sollte die Umstellung größtenteils abgeschlossen sein. Der Prozess war jedoch nicht ohne Herausforderungen. Postbank-Kunden mussten sich zeitweise mit großen Einschränkungen und sogar mehrfachen Systemausfällen arrangieren. Die Deutsche Bank gehört zu den ersten Finanzinstituten, die Apple Pay in Deutschland unterstützten. Es ist daher anzunehmen, dass die jüngste Umstellung der IT-Plattform die Integration von Apple Pay in die Postbank wesentlich erleichtert, wenn nicht sogar erst ermöglicht hat.

Mit Blick auf die Zukunft und die anstehende Einführung von Apple Pay hat die Postbank auch eine neue App vorgestellt. Die neue Anwendung, die die bisherige „Postbank Finanzassistent“-App ablöst, wird wahrscheinlich als Basis für die Bereitstellung des Apple Pay Dienstes dienen.