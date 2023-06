Apple nutzt den heutigen Abend, um seine iWork-Suite zu aktualisieren. Kurzum: Pages, Numbers und Keynote haben ein Update erhalten und können ab sofort in Version 13.1 heruntergeladen werden. Dies gilt sowohl für iOS- bzw. iPad-OS-Version als auch das macOS-Pendant.

Apple aktualisiert iWork-Suite

Eine neue Funktion in iOS 17 ist die Möglichkeit, mit der Formatierung eines Dokuments in Notes zu beginnen und es dann in Pages zu öffnen, um noch mehr Formatierungsfunktionen zu erhalten. Genau dieser Neuerung wird Apple unter anderem mit dem iWork-Update nun gerecht. Wir blicken exemplarisch auf die Release-Notes der iOS-Versionen.

Pages 13.1

Beginne in „Notizen“ und bearbeite die Notiz dann in Pages mit leistungsstarken Design- und Layoutfunktionen weiter.

Erstelle mit aktualisierten Vorlagen Geschäftsberichte, Schulunterlagen und Grußkarten.

Füge Felder für Datum und Uhrzeit in dein Dokument ein.

Ergänze deine Dokumente durch skalierbare Vektorgrafiken (SVGs) und wahre die optische Qualität bei jeder Größe.

Brich importierte SVG-Bilder auseinander und sichere sie in deiner Formenmediathek für eine spätere Verwendung.

Behalte das Format von SVG-Bildern beim Exportieren von Büchern ins EPUB-Format bei. Dies gilt auch für Grafiken auf Buchcovern.

Zeige Summenbeschriftungen in gestapelten Balkendiagrammen, in Säulendiagrammen und in Flächendiagrammen an.

Füge ProRes-Videos in dein Dokument ein und spiele sie ab; jetzt auch auf iPhone und iPad.

Exportiere die Seiten deines Dokuments als Bilddateien.

Numbers 13.1

Zeige Summenbeschriftungen in gestapelten Balkendiagrammen, in Säulendiagrammen und in Flächendiagrammen an.

Ergänze deine Tabellenkalkulationen durch skalierbare Vektorgrafiken (SVGs) und wahre die optische Qualität bei jeder Größe.

Brich importierte SVG-Bilder auseinander und sichere sie in deiner Formenmediathek für eine spätere Verwendung.

Füge ProRes-Videos in deine Tabellenkalkulation ein und spiele sie ab; jetzt auch auf iPhone und iPad.

Füge Felder für Datum und Uhrzeit in deine Tabellenkalkulation ein.

Keynote 13.1

Füge ProRes-Videos in deine Präsentation ein und spiele sie ab; jetzt auch auf iPhone und iPad.

Ergänze deine Präsentationen durch skalierbare Vektorgrafiken (SVGs) und wahre die optische Qualität bei jeder Größe.

Brich importierte SVG-Bilder auseinander und sichere sie in deiner Formenmediathek für eine spätere Verwendung.

Zeige Summenbeschriftungen in gestapelten Balkendiagrammen, in Säulendiagrammen und in Flächendiagrammen an.

Hier findet ihr die macOS-Version von Pages, Numbers und Keynote.