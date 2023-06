Das Londoner Tech-Unternehmen Nothing steht kurz vor der Vorstellung seines zweiten Smartphones: das Nothing Phone (2). Die Enthüllung soll am 11. Juli um 17:00 Uhr stattfinden. Es wird sicher eine spannende Präsentation – immerhin steigt das Nothing Phone in die Liga der Flaggschiff-Geräte auf. Der Vorgänger trat als ein Mittelklasse-Android-Gerät auf, fand jedoch schnell viele Fans. Wir haben uns angeschaut, was von dem neuen Smartphone zu erwarten ist.

Upgrade in Arbeit: Hinweise auf das Nothing Phone (2)

Im Gegensatz zur ersten Veröffentlichung des Unternehmens, dem Nothing Phone (1), wird das Phone (2) als Flaggschiff-Smartphone angepriesen. Ein auf der Nothing-Webseite veröffentlichter Teaser weckt wieder das Interesse der Tech-Community und führt erneut zu Spekulationen über die technischen Daten des Geräts. Während des Mobile World Congress (MWC) in Barcelona deutete Nothing bereits an, dass das Phone (2) mit einem High-End-Chip von Qualcomm ausgestattet sein wird.

Weitere Details wurden in einem Social-Media-Post eines Qualcomm-Mitarbeiters bekannt, der die Information jedoch schnell löschte. Es wurde enthüllt, dass das Phone (2) mit dem Snapdragon 8 Plus Gen 1 Chip ausgestattet sein wird, der auch in Samsungs Galaxy Z Fold 4 und Flip 4 verwendet wird. Auch wenn es sich nicht um das neueste Modell handelt, bietet die Strategie, diesen Chip zu verwenden, eine ernstzunehmende Alternative zu Qualcomms aktuellem Flaggschiff, dem Snapdragon 8 Gen 2.

Design und Funktionen: Das Streben nach Einzigartigkeit

Der Teaser verrät zwar nicht das komplette Design des Phone (2), bestätigt aber das Wiederauftauchen der leuchtenden Glyphen auf der Rückseite. Einige Fans schätzen diese einzigartige Funktion, die eine Personalisierung durch die Lichter ermöglicht.

So #FutureSquad… Here comes your very first look at the much anticipated #NothingPhone2 through stunning 5K renders!… You’re welcome…😏 On behalf of @Smartprix 👉🏻 https://t.co/ho14Y8QMls pic.twitter.com/Nnhhum9L9Z — Steve H.McFly (@OnLeaks) June 5, 2023

Spekulationen in den sozialen Medien und jüngste Leaks deuten auf ein ähnliches Design wie beim iPhone hin, allerdings mit abgerundeten Kanten. Es wird erwartet, dass das Phone (2) mit einem 6,7 Zoll Display und einem 4.700 mAh Akku ausgestattet sein wird, was eine Verbesserung der Leistung verspricht. Außerdem garantiert Nothing 3 Jahre lang Android-Updates und 4 Jahre lang Sicherheitsupdates.

Wann kommt das Nothing Phone (2)?

Bis jetzt gibt es keine offiziellen Informationen über das Veröffentlichungsdatum und den Preis. Allerdings könnte das Phone (2) mehr kosten als sein Vorgänger, aber billiger sein als die 2023er-Konkurrenten, wenn man den Kompromiss beim Prozessor bedenkt. Die vollständigen Details werden am 11. Juli bekannt gegeben, bis dahin werden weitere Teaser erwartet, um den Hype aufrechtzuerhalten.