Als Steve Jobs im Mai 1983 einen Brief mit einem Autogrammwunsch erhielt, hoffte der Absender vermutlich, dass der Apple Gründer diesem Wunsch nachkommen würde. Steve Jobs lehnte dankend ab, die Art und Weise war allerdings speziell.

Als bekanntermaßen schwieriger Autogrammschreiber lehnte Steve Jobs die meisten Anfragen routinemäßig ab – ob persönlich oder per Post, er kam den Bitten von Autogrammsuchenden nur sehr selten nach.

In dem nun bekannt gewordenen Beispiel lehnt er es ab, ein Autogramm zu unterschreiben (vielleicht war ein Foto oder eine Zeitschrift beigefügt), und versieht den begleitenden Brief mit Tinte am Ende mit seiner markanten Unterschrift in Kleinbuchstaben. Das Autogramm ist ein großartiges Beispiel für die lustige Seite von Jobs.

Der Brief samt Unterschrift wurde übrigens im Jahr 2021 für 479.939 Dollar bei RR Auction versteigert.