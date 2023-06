Analysten beschäftigen sich schon länger mit den Wachstumschancen von Apple. Hierbei spielt Android eine große Rolle. So kann eine wechselfreudige Android-Gemeinschaft für Zuwachs bei Apple sorgen. Die jüngste Analyse von CIRP hat interessante Muster in Bezug auf den Wechsel von Smartphone-Nutzern aufgezeigt. Der Bericht hebt insbesondere Apples Stärke auf dem US-Markt hervor, Android-Nutzer für das iPhone zu gewinnen.

Smartphone-Wechseltrends

In seiner neuesten Analyse „Apple to Android and Android to Apple – Do People Really Switch?“ (“ Von Apple zu Android und von Android zu Apple – wechseln die Menschen wirklich?) hat CIRP Daten von März 2022 bis 2023 analysiert.

Die Ergebnisse zeigen, dass 15 % der neuen iPhone-Kunden in diesem Zeitraum zuvor Android-Nutzer waren. Dieser Trend setzte sich auch in den letzten 12 Monaten fort: 14 % der iPhone-Käufer in den USA wechselten von Android zu iOS. Umgekehrt waren nur 4 % der Android-Neukunden ehemalige iPhone-Nutzer.

Der Bericht befasst sich auch mit der Loyalität der Kunden dieser beiden Giganten. Apples iPhone bzw. die iOS-Plattform weist eine beträchtliche Loyalitätsrate auf. So gaben in einer Umfrage 94 Prozent der befragten iPhone-Nutzer an, dass ihr nächstes Smartphone wieder ein Apple-Gerät sein wird. Auf der anderen Seite wies Android mit 91 % ebenfalls eine solide Treuequote auf. Dieser Wert ist zwar beeindruckend, liegt aber 3 % unter dem des iPhone, was dazu beiträgt, dass mehr Android-Nutzer zum iPhone wechseln.

CIRP hält die Loyalitätsraten sowohl von iPhone als auch von Android für bemerkenswert. In dem Bericht heißt es jedoch, dass es „in einem Rennen mit zwei Pferden nur einen Gewinner geben kann – und das iPhone liegt mehr als nur eine Nasenlänge vorn“.