Immer mal wieder haben wir in den letzten Wochen und Monaten einen Blick auf die Nintendo Switch geworfen. Nun werfen große Neuheiten ihre Schatten voraus, darüber wird das Unternehmen morgen informierten.

Nintendo Direct am 21. Juni: Neue Spiele im Anmarsch

Am morgigen Mittwoch, dem 21. Juni, startet um 16:00 Uhr die neueste Nintendo Direct-Präsentation. In den etwa 40 Minuten stehen hauptsächlich Spiele im Fokus, die noch in diesem Jahr für Nintendo Switch erscheinen, darunter Pikmin 4. Diese Spiel startet beispielsweise am 21. Juli 2023.

Dies ist allerdings nicht die einzige Neuerung, auf die Nintendo morgen blicken wird. Los geht es pünktlich um 16:00 Uhr und ihr könnt das Ganze auf dem YouTube-Kanal von Nintendo verfolgern.