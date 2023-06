Signify erweitert sein Philips Hue Sortiment mit einigen neuen Produkten und App-Funktionen. Mit dabei sind zwei neue Varianten der Philips Hue E14 Luster Tropfenform Lampe sowie neue Hue Panels. Zudem erhält die Philips Hue App mehr Optionen, darunter zusätzliche Zeitfenster, in denen die Bewegungssensoren die verbundene Beleuchtung aktivieren können.

Die Philips Hue E14 Luster Tropfenform Lampe, die kleinste Lampe der Marke, kommt als White Ambiance sowie White and Color Ambiance Variante auf den Markt. Mit 470 Lumen soll die Lampe sehr leuchtstark sein, so dass das Zuhause von warm- bis kaltweißem Licht bzw. mit Millionen von Farbtönen ideal ausgeleuchtet werden kann.

Zu den weiteren Produktneuheiten gehören das Philips Hue Aurelle und Surimu Panel:

„Mit ihren neuen Formen und Farben passen die Panels von Philips Hue zu jedem Stil und jeder Wohnungseinrichtung. Das Philips Hue Aurelle Panel, das sich mit seinem Design an den aktuellen Einrichtungstrends orientiert, ist jetzt auch in schwarz in quadratischer (300 x 300 mm und 600 x 600 mm), rechteckiger (1.200 x 300 mm) oder runder (Ø395 mm) Form erhältlich. Das außergewöhnliche Design erweckt den Eindruck, als würde das Panel im Raum schweben. Das Philips Hue Surimu Panel erscheint in einer runden Form (Ø395 mm) sowie in einer neuen quadratischen Form, die halb so groß ist (300 x 300 mm) wie das bereits erhältliche quadratische Modell. Ein Blickfang ist der weiße Rahmen des Panels, das jeden Bereich des Hauses in weißes und farbiges Licht taucht.“