Vor über zwei Jahren kündet Spotify die Einführung eines neuen HiFi-Angebots an. Der ursprüngliche Plan sah es vor, noch vor Ablauf des Jahres 2021 das Musik-Streaming mit höherer Klangqualität anzubieten. Bis dato ist allerdings solch ein Service bzw. eine entsprechende Premium-Abostufe nicht gestartet. Einem aktuell Bericht zu folge, soll sich das noch im Laufe dieses Jahres ändern.

Bloomberg: Spotify will neue Premium-Abostufe inkl. HiFi noch dieses Jahr starten

Im März dieses Jahres bekräftige Spotifys Co-Präsident Gustav Söderström noch einmal, dass sein Unternehmen weitern an Spotify HiFi und somit einer Lossless-Option für Audio arbeitet. Wie es scheint, tut sich hinter den Kulissen in der Tat etwas.

Wir erinnern uns: Apple Music hat im Juni 2021 3D-Audio mit Dolby Atmos und Lossless Audio kostenlos für seine Abonnenten gestartet. Auch Amazon bietet Lossless Audio ohne Aufpreis für Abonnenten an. Unter den Voraussetzungen muss sich Spotify gründlich überlegen, wie das Unternehmen das Thema angeht.

Bloomberg berichtet, dass Spotify an einer neuen Premium-Abostufe arbeitet und diese HiFi Lossless Audio beinhalten wird. Kurzum: Spotify Kunden müssten für die höhere Soundqualität einen Aufpreis bezahlen. Allerdings soll die teurere Abostufe nicht nur Lossless Audio beinhalten, sondern auch den Zugriff auf Hörbücher. Die intern genannte „Supremium“-Abostufe soll zunächst in ausländischen Märkten starten, bevor diese im Oktober in den USA eingeführt werden soll.