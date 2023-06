Meross bringt eine neue HomeKit-Steckdose mit Verbrauchsmessung auf den Markt. Diese ist ab sofort einzeln oder im 2er Set erhältlich. Zum Marktstart erhaltet ihr 20 Prozent Rabatt auf die neue HomeKit-Steckdose von Meross.

Meross: Neue HomeKit-Steckdose ab sofort erhältlich

Meross bringt eine neue smarte Steckdose auf den Markt, die nicht nur mit Apple HomeKit, sondern auch mit Amazon Alexa, Samsung SmartThings und Google Home kompatibel ist. Dabei agiert die neue WLAN-Steckdose als „klassische“ Smart Home Steckdose. So könnt ihr diese beispielsweise manuell über die Apple Home App oder Meross App steuern oder in Automationen, Szenen, Zeitplänen etc. einbinden. Natürlich könnt ihr die Steckdose auch mittels Siri steuern.

Darüberhinaus könnt ihr euch den durchschnittlichen, maximalen und gesamten Stromverbrauch nach Woche, Monat oder Jahr über die Meross-App anzeigen lassen.

Sollte euer Router mal vom Internet getrennt sein, so könnt ihr die Meross-Steckdose weiterhin über die Meross App steuern, solange diese und euer Telefon noch mit demselben WLAN verbunden sind.

Einzeln kostet die neue HomeKit-Steckdose von Meross 18,99 Euro, im Doppelpack sind es 36,99 Euro. Auf der Amazon Produktseite findet ihr einen 20 Prozent Rabatt-Coupon, den ihr aktiviert müsst. So werden nur 15,19 Euro bzw. 29,59 Euro fällig. Bei so einem Preis kann man bei einer HomeKit-Steckdose mit Verbrauchsmessung nicht wirklich etwas falsch machen.