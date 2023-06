Bereits gestern hatten wir euch auf die neueste Nintendo Direct-Ausgabe am heutigen Mittwoch hingewiesen. Vor wenigen Augenblicken hat Nintendo zahlreiche Spiele präsentiert, die noch im Laufe dieses Jahres und im kommenden Jahr für Nintendo Switch erscheinen werden. Im Mittelpunkt stand dabei Super Mario mit seinen Freundinnen und Freunden.

Highlights

Super Mario Bros. Wonder, die nächste Mario-Spielspaß-Evolution, die am 20. Oktober erscheint – als erstes neues Spiel der Super Mario Bros.-Reihe seit über zehn Jahren

Super Mario RPG, das erste Rollenspiel der Super Mario-Reihe, kehrt am 17. November mit neuer Grafik zurück

Eine grafisch verbesserte Version von Luigi’s Mansion 2, das ursprünglich für Nintendo 3DS erschien, wird 2024 veröffentlicht

Ein neues Spiel mit Prinzessin Peach in der Hauptrolle, das ebenfalls 2024 für Nintendo Switch erscheint

Die Präsentation zeigte zudem das zweite kostenpflichtige DLC-Paket für Mario + Rabbids Sparks of Hope, The Last Spark Hunter, das ab heute erhältlich ist. Plus: Die neue Rennstrecke Bad-Parcours sowie drei weitere Charaktere aus dem Pilz-Königreich wurden als Teil der 5. Welle des Booster-Streckenpasses für Mario Kart 8 Deluxe bestätigt: Mutant-Tyranha, Wiggler und Kamek.

Weitere neue Nintendo-Titel

Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück, ein filmisches Abenteuer voll rätselhafter Fälle und jeder Menge Kaffee, das am 6. Oktober erscheint

WarioWare: Move It!, eine neues Spiel der WarioWare-Reihe, das am 3. November startet und in dem man körperlich aktiv werden muss, um blitzschnelle Mikrospiele zu meistern

Pikmin 4 (hier vorbestellen) zeigte sich mit neuen Informationen, darunter Details zu den Nachtexpeditionen sowie den Leucht-Pikmin. Das Spiel erscheint am 21. Juli – doch schon am 29. Juni ist eine Demo-Version im Nintendo eShop verfügbar

Für noch mehr Pikmin-Spaß erscheinen HD-Versionen von Pikmin 1 und Pikmin 2 für Nintendo Switch, die im Laufe des Tages im Nintendo eShop verfügbar sein werden

Neuheiten von Nintendo Partnern

Batman: Arkham-Trilogie, eine Sammlung von Action-Adventure-Spielen mit dem ultimativen Beschützer von Gotham City

Palia, eine gemütliche Multiplayer-Abenteuer-Simulation, in der man das idyllische Leben erschaffen kann, von dem man immer geträumt hat

DRAGON QUEST MONSTERS: Der dunkle Prinz, eine epische Reise, erzählt aus Sicht eines berüchtigten Widersachers

Persona 5 Tactica, ein packendes neues Abenteuer der Phantomdiebe

Auf zwei der Neuheiten möchten noch noch einmal etwas näher eingehen.

Super Mario Bros. Wonder: Auf Nintendo Switch erklimmen die 2D-Spiele der Super Mario Bros.-Reihe die nächste Evolutionsstufe. Wer in diesem Side-Scrolling-Titel eine Wunderblume berührt, erlebt wundersame Dinge: Röhren erwachen zum Leben, Horden von Gegnern tauchen auf, Charaktere erhalten ein anderes Aussehen – und all das verändert das Spielgeschehen. Jedes Level wartet mit weiteren Wundern und Überraschungen auf. Neben Mario, Luigi und Toad treten auch Prinzessin Peach, Prinzessin Daisy und Yoshi als spielbare Charaktere auf. Außerdem hält mit Super Mario Bros. Wonder ein neues Power-Up Einzug, mit dem sich Mario in Elefant-Mario verwandeln kann. Welche Wunder dieses Spiel noch bereithält? Weitere Informationen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Super Mario Bros. Wonder erscheint am 20. Oktober für Nintendo Switch, Vorbestellungen sind ab heute im Nintendo eShop möglich.

Super Mario RPG: Ursprünglich ausschließlich in Japan und Nordamerika für Super NES erschienen, wird Super Mario RPG jetzt für Nintendo Switch mit überarbeiteter Grafik neu aufgelegt. Die Spieler begleiten Mario, Mallow, Geno, Bowser und Peach in einem vielseitigen wie spannenden Abenteuer. Mario und seine Freundinnen und Freunde schließen sich zusammen, um der bedrohlichen Macht von Schmiedrichs Schergen entgegenzutreten, sieben Sterne zu finden und die Sternenstraße zu reparieren. Ob man das Originalspiel bereits kennt oder noch nie gespielt hat: Die Nintendo Switch-Version des ersten Rollenspiels der Super Mario-Reihe überhaupt ist für alle Spieler geeignet. Super Mario RPG erscheint am 17. November für Nintendo Switch.