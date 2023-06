Dank der iOS-Funktion „Visuelles Nachschlagen“ ist es möglich, mit der Fotos-App schnell verschiedene Objekte, Sehenswürdigkeiten, Tiere, Pflanzen und vieles mehr in der eigenen Bilddatenbank zu finden. Wie einige Beta-Tester nun berichten, wird „Visuelles Nachschlagen“ mit iOS 17 noch praktischer. So erkennt die clevere Funktion jetzt auch Symbole auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs – von ganz alltäglichen bis hin zu geheimnisvollen.

„Visuelles Nachschlagen“ wird vielseitiger

„Visuelles Nachschlagen“ erhält mit iOS 17 allgemein ein großes Update. Apple selber spricht auf der iOS 17 Vorschau-Webseite von der Suche nach Rezepten anhand von Bildern, Zusatzinformationen zu freigestellten Objekten und mehr. Dass iOS 17 jetzt auch Warnleuchten im Auto erkennen kann, war uns bisher jedoch neu.

Die Funktion zur Erkennung von Fahrzeugsymbolen wurde zuerst von Reddit-Nutzern entdeckt und enttäuschte beim Testen nicht. Sie ist in der Lage, mehrere Symbole in einem einzigen Bild zu erkennen. Nach der Symbolerkennung bietet iOS 17 über Safari schnellen Zugriff auf relevante Informationen zu jedem Symbol. In der Fotos-App werden der Name des Symbols und eine kurze Erklärung angezeigt, so dass die Benutzer leichter verstehen können, was ihr Fahrzeug mitteilen möchte.

Laut den Erfahrungsberichten ist die Erkennungsfunktion bemerkenswert umfangreich und in der Lage, Warnleuchten am Armaturenbrett, Symbole für die Klimaanlage, Scheinwerferoptionen, Entfrostungsanzeigen und vieles mehr zu erkennen.

„Visuelles Nachschlagen“ kann direkt über die Fotos-App auf dem iPhone aufgerufen werden. Wenn iOS 17 nach dem Öffnen eines Bildes Kfz-Symbole erkennt, wird in der unteren Symbolleiste ein spezielles Symbol angezeigt, das an ein Lenkrad erinnert. Alternativ können Nutzer auf das „i“-Symbol tippen, wenn das Lenkradsymbol nicht automatisch angezeigt wird.

Die neue Funktionalität wurde in der ersten Entwickler-Beta von iOS 17 entdeckt. Im Juli wird das Unternehmen voraussichtlich eine öffentliche Beta-Version für Teilnehmer am Apple Beta-Programm anbieten, bis dann im Herbst iOS 17 für alle Nutzer freigegeben wird.