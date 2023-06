In Nordrhein-Westfalen haben die Sommerferien begonnen, in den kommenden Wochen werden die weiteren Bundesländer folgen. Kurzum: Es ist Ferienzeit und somit Reisezeit. Thematisch passend informiert die Deutsche Telekom dass 5G-Roaming mittlerweile in 60 Ländern nutzen könnt.

Telekom: 5G-Roaming in 60 Ländern

Von Australien bis Zypern, ob unter Palmen auf den Malediven oder beim Wandern in den Naturlandschaften Islands – der schnellste Mobilfunkstandard ist auch im Ausland verfügbar. Die Telekom hat dazu mittlerweile Partner-Verträge mit über 120 Telekommunikations-Unternehmen in 60 Ländern abgeschlossen. Seit Sommer 2022 hat sich die Zahl der 5G-Partner damit verdoppelt.

Dazu zählen Länder mit Landesgesellschaften der Deutschen Telekom wie Polen, Kroatien, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Griechenland, Österreich und USA. Aber auch in Frankreich, Spanien, Italien, der Schweiz, Kanada oder der Türkei können Reiselustige vor Ort mit 5G surfen, streamen oder Strand-Selfies mit Freunden und Familie teilen.

Mit eurer deutschen SIM-Karte könnt Kunden der Telekom innerhalb der EU inklusive Großbritannien und der Schweiz ohne zusätzliche Gebühren im 5G-Netz der Partnerunternehmen surfen. Voraussetzung ist, dass euer Smartphone 5G-fähig ist und 5G im ausländischen Partnernetz zur Verfügung steht. Dabei nutzen ihr weiterhin ihren Tarif zu den gleichen Konditionen wie im Inland. Das gilt ebenso fürs Telefonieren und den Versand von SMS.

Für Reisen außerhalb der EU bietet die Telekom vorab zubuchbare Travel Mobil Optionen an. Die Travel Mobil Basispakete sind beispielsweise ab 14,95 Euro für einen Monat buchbar. Dafür gibt es 1 GB für mobile Internetnutzung.

Wenn wir schon beim Thema 5G sind. Heute hat Congstar – ein Tochterunternehmen der Deutschen Telekom – bekannt gegeben, dass Kunden ab dem 27. Juni 2023 die Möglichkeit haben, erstmals eine 5G-Option zu buchen.