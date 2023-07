Immer mehr Bundesländer läuten die Sommerferien ein. Und da die Urlaubszeit bekanntermaßen auch Roaming-Zeit ist, hat o2 speziell für Reisen in die Schweiz neue Roaming-Angebote aufgelegt.

Auf in die Schweiz: o2 bietet drei Roaming-Angebote für jeden Bedarf

o2 bietet Kunden, die o2 Mobile Tarife nutzen und in der Schweiz unterwegs sind, ab sofort drei Roaming-Angebote für ihren individuellen Bedarf. Dabei dürfte o2 nicht ohne Grund spezielle Roaming-Optionen für die Schweiz aufgelegt haben. Von 2018 bis 2022 haben laut einer Allensbach-Umfrage durchschnittlich 1,5 Mio. Deutsche Urlaub in der Schweiz gemacht, so Statista.

Roaming Plus 1 Monat für 9,99 €/Monat

Laufzeit: 30 Tage

Daten: 3 GB innerhalb der Schweiz, danach weitere 1 GB für 4,99€ optional buchbar per SMS-Keyword-Buchung

Gesprächsminuten:

500 Minuten inkl. für abgehende Gespräche innerhalb der Schweiz und für Gespräche von dort nach Deutschland. Danach vergünstigte 0,19 €/Min.

500 Minuten inkl. für ankommende Gespräche innerhalb der Schweiz. Danach vergünstigte 0,19 €/Min.

SMS: 500 SMS inkl. innerhalb der Schweiz und für SMS von dort nach Deutschland. Danach vergünstigte 0,19 €/SMS

Besonderheit: Das Pack wird zu einem o2 Mobile Tarif dazugebucht und läuft automatisch nach 30 Tagen aus.

Roaming Plus 24 Monate für 4,99 €/Monat

Laufzeit: 24 Monate

Daten: 3 GB/Monat innerhalb der Schweiz, danach 1 GB für 4,99 € optional buchbar per SMS-Keyword-Buchung

Gesprächsminuten:

500 Minuten/Monat inkl. für abgehende Gespräche innerhalb der Schweiz und für Gespräche von dort nach Deutschland. Danach vergünstigte 0,19 €/Min.

500 Minuten/Monat inkl. für ankommende Gespräche innerhalb der Schweiz. Danach vergünstigte 0,19 €/Min.

SMS: 500 SMS/Monat inkl. innerhalb der Schweiz und für SMS von dort nach Deutschland. Danach vergünstigte 0,19 €/SMS.

Besonderheit: Das Pack wird zu einem o2 Mobile Tarif dazugebucht.

Roaming Plus für 2,99 €/Kalendertag

Laufzeit: 1 Kalendertag, automatische Aktivierung bei Einwahl des Handys ins Schweizer Mobilfunknetz bei gleichzeitig aktiviertem Daten-Roaming sowie Datenverbrauch. Das Angebot schützt Transitreisende vor hohen Kosten bei Datenroaming in dem Nicht EU-Land Schweiz.

Daten: 300 MB/Kalendertag für mobiles Surfen in der Schweiz und in Zone 2. Nach Verbrauch der 300 MB/Kalendertag ist für den Rest des Abrechnungszeitraums keine Datennutzung in der Schweiz sowie Zone 2 mehr möglich. Optional können 300 MB für 2,99€/Kalendertag dazu gebucht werden – die Laufzeit geht bis 24 Uhr desselben Kalendertags.

Gesprächsminuten:

Abgehende Gespräche innerhalb der Schweiz und Zone 2 sowie für Gespräche von dort nach Deutschland: 0,54€/Min.

Eingehende Gespräche in der Schweiz und Zone 2 0,26€/Min.

SMS: SMS innerhalb der Schweiz und Zone 2 sowie für SMS von dort nach Deutschland 0,39€/SMS.

Voraussetzung: Beim Basistarif o2 Mobile mit Vertragsabschluss ab 5.Juli 2023 wird Roaming Plus automatisch hinterlegt. Bei o2 Mobile Tarifen mit Vertragsabschluss vor diesem Datum kann ein Wechsel vom bisherigen Roaming Basic (2018) auf das Roaming Plus über die klassischen Buchungswege durchgeführt werden.

-> Hier geht es zu den o2 Tarifen