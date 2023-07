Porsche hat heute ein Update der My Porsche App angekündigt, die das CarPlay-Erlebnis in Porsche-Fahrzeugen um neue Funktionen erweitert. Mit der App-Integration können Audio-, Klima-, Komfort-, Licht- und Entertainment-Funktionen direkt über CarPlay gesteuert werden.

My Porsche App bietet neue Funktionalitäten in Apple CarPlay

Die aktualisierte CarPlay-Unterstützung von Porsche zielt darauf ab, das Kundenerlebnis zu verbessern. Mit der My Porsche App kann der Fahrer jetzt Einstellungen wie Audio-Präferenzen, Radiosender, Klimasteuerung und Ambiente-Beleuchtung verwalten. Des Weiteren werden dem Kunden kombinierte Funktionen als Wellness Modes wie „Relax“, „Aufwärmen“ und „Erfrischen“ per Quick Action in CarPlay angeboten.

Mattias Ulbrich, CEO von Porsche Digital und CIO der Porsche AG, zeigt sich begeistert von der verbesserten My Porsche App. Er betont die Bedeutung von Technologie und Digitalisierung, um die Attraktivität der Marke langfristig zu erhalten.

„Mit dem Update der My Porsche App nutzen wir die vielfältigen Möglichkeiten von Apple CarPlay. Das Ziel: ein noch besseres Kundenerlebnis zu bieten“, erklärt Ulbrich. „Technologie und Digitalisierung sind entscheidende Faktoren für die anhaltende Faszination unserer Marke – jetzt und in den nächsten 75 Jahren.“

Die My Porsche App ist als Drehscheibe für die digitale Verwaltung und Steuerung eines Porsche-Fahrzeugs konzipiert. Sie zeigt den Ladezustand der Fahrzeugbatterie an, ermöglicht die Einstellung der Klimaanlage und kann Ziele an das Navigationssystem senden. Außerdem verknüpft die App bestehende Konten bei Drittanbietern, wie zum Beispiel Apple Music, mit den entsprechenden Apps im Porsche Communication Management (PCM). Die Verbindung funktioniert schnell und unkompliziert über das Scannen eines im PCM angezeigten QR-Codes.