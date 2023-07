Dreame feiert den Amazon Prime Day 2023 und verschiedene Saugrobter drastisch im Preis reduziert. Mit von der Partie ist auch der DreameBot L10s Ultra und somit der meist-verkaufte Saugrobter auf Amazon. Diesen haben wir erst kürzlich ausführlich getestet. Aktuell erhaltet ihr den DreameBot L10s Ultra für nur 799 Euro anstatt 1199 Euro. Ihr spart somit 400 Euro bzw. 33 Prozent. Darüberhinaus stehen weitere Dreame-Saugroboter im Mittelpunkt.

Flaggschiff L10s Ultra

Das Rundum-Sorglos-Paket ist der vollautomatische, selbstreinigende All-in-One-Wischroboter L10s Ultra mit KI-gestützter Navigation. In Kombination mit der Reinigungsstation hält das Flaggschiff der Dreame-Staubsaugerroboter alle Böden in Haus oder Wohnung selbstständig sauber. Mit seiner hohen Saugleistung von 5.300 Pascal und den seitlich angebrachten Ansaugschlitzen wird Staub und Schmutz sicher aufgenommen. Der integrierte Staubbehälter hat ein Fassungsvermögen von 350 ml. Ist dieser voll, kehrt der L10s Ultra automatisch zur Reinigungsstation zurück. Hier wird der Staubbehälter in den Staubbeutel (3L Fassungsvermögen) in der Station entleert. Um glatte Böden feucht zu wischen, ist der L10s Ultra mit zwei sich drehenden Wischmopps an der Unterseite ausgestattet. Diese werden über den integrierten 80ml großen Wassertank mit Frischwasser versorgt. Ist der integrierte Wassertank leer, fährt der Roboter zur Basisstation zurück und wird hier aufgetankt. Der 2,5l-Reinwassertank reicht zur Reinigung von rund 200 Quadratmetern. Nach getaner Arbeit erfolgt die automatische Reinigung der Wischer-Pads des L10s Ultra in der Basisstation.

Den Dreame L10S Ultra erhaltet ihr für kurze Zeit für nur 799 Euro anstatt 1199 Euro.

Weitere Dreame Deals

