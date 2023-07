Apple hat einen ersten Blick auf „The Changeling“ gewährt, eine achtteilige Dramaserie, die am 8. September 2023 weltweit ihre Premiere auf Apple TV+ feiern wird. In der Serie tritt der für den Academy Award nominierte LaKeith Stanfield auf, der auch als ausführender Produzent fungiert. Basierend auf dem von der Kritik gefeierten Buch von Victor LaValle vermischt dieses märchenhafte Abenteuer Elemente des Horrors, Geschichten über Elternschaft und eine fesselnde Reise durch ein unerforschtes New York City.

Eine ungewöhnliche Mischung aus Horror, Märchen und Abenteuer

„The Changeling“ bietet eine einzigartige Mischung aus Horror und Märchen. Die Serie erzählt eine packende Geschichte über Elternschaft, ergänzt durch eine abenteuerliche Odyssee durch ein weniger bekanntes New York City. Mehr verrät Apple zu diesem Zeitpunkt noch nicht zur Handlung.

Die ersten drei Episoden der Serie werden ab dem 8. September auf Apple TV+ verfügbar sein, gefolgt von einer wöchentlichen Veröffentlichung der restlichen Episoden bis zum 13. Oktober. Die Adaption stammt aus der Feder von Kelly Marcel, die für ihre Arbeit an „Cruella“ und „Venom“ bekannt ist und als Showrunnerin sowie ausführende Produzentin fungiert.

Zur Starbesetzung gehören neben LaKeith Stanfield auch Clark Backo, Adina Porter, Samuel T. Herring, Alexis Louder, Jared Abrahamson und Special Guest Malcolm Barrett.

Hinter der Serie stehen die Produktionsfirmen Apple Studios und Annapurna. Zu den ausführenden Produzenten gehören Megan Ellison, Patrick Chu, Ali Krug für Annapurna und Showrunner Marcel, Autor LaValle, David Knoller und Regisseur Jonathan van Tulleken. Melina Matsoukas, die bei der Pilotfolge Regie führte, fungiert mit ihrer Firma De La Revolución Films als ausführende Produzentin. Das Produktionsteam wird vervollständigt durch Sue Naegle und David Wolkis als ausführende Produzenten und Khaliah Neal als mitausführende Produzentin.