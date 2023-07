Apple TV+ stellt zwei neue Natur-Dokumentarserien in Aussicht: „Born to be Wild“ und „Endangered Planet“. Erstere folgt der fesselnden Reise von sechs seltenen Jungtieren, die in der menschlichen Welt aufwachsen, bevor sie in ihren natürlichen Lebensraum zurückkehren. Die zweite Serie stellt eine Erkundung der am stärksten gefährdeten Tierarten des Planeten dar. Die jeweils aus sechs Episoden bestehenden Serien sollen einen noch nie dagewesenen Einblick in das Leben der seltensten Tiere der Erde bieten.

„Born to be Wild“

Die Serie „Born to be Wild“ begleitet sechs einzigartige Tiere über mehrere Jahre hinweg. Zu den vorgestellten Tieren gehören ein Savannen-Elefantenkalb, zwei Geparden, ein Ringelschwanzlemuren-Welpe, ein Mondbärenjunges, iberische Luchskinder und verwaiste afrikanische Pinguine. Von der Geburt an oder in den ersten Lebensmonaten begleitet „Born to be Wild“ diese Tiere auf ihrem Weg in die Wildnis. Das Ziel ist es, das Überleben ihrer Art zu sichern und unseren Planeten zu verbessern.

Die Dokumentation wird von Lucy van Beek für Tailfeather Productions und von Alex Williamson sowie Isla Robertson für Offspring Films produziert. Es ist das erste Projekt zwischen Apple TV+ und Tailfeather Productions und das jüngste in einer Reihe von Kooperationen mit Offspring Films.

„Endangered Planet“

„Endangered Planet“ ist laut Apple eine der ehrgeizigsten Tierfilmserien, die sich mit den empfindlichen Ökosystemen unseres Planeten befasst. Die Serie geht der Frage nach, wie wir bedrohte Arten schützen und retten können, von denen es in freier Wildbahn nur noch weniger als tausend gibt. Dazu gehören der Gobibär, der Malaiische Tiger, das Javanische Nashorn, der Kaukasische Leopard, der Cross-River-Gorilla und der Nordatlantische Glattwal.

In jeder Folge wagt sich ein Team aus renommierten Filmemachern und Wissenschaftlern in unerforschte Gebiete vor. Mit Hilfe modernster Technologie fangen sie bahnbrechende, oft erstmalige Aufnahmen dieser charismatischen Tierarten ein. Alex Williamson und Isla Robertson von Offspring Films fungieren als ausführende Produzenten der Serie.

Sowohl „Born to be Wild“ als auch „Endangered Planet“ ergänzen das Angebot von Apple TV+ an von der Kritik gefeierten Natur-Dokumentationen. Wann „Born to be Wild“ und „Endangered Planet“ auf Apple TV+ starten, ist noch nicht bekannt. Wahrscheinlich können wir schon bald mit den ersten Trailern rechnen.