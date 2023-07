ChatGPT, Google Bard und Co. sind dieser Tage in aller Munde. Auch Apple experimentiert aktuell mit einem eigenen „Apple GPT“-Chatbot. Ein Start diese Services ist aktuell allerdings nicht geplant.

Apple experimentiert mit eigenem „Apple GPT“-Chatbot

Eine echte Überraschung stellt es in unseren Augen nicht dar, dass Apple an einem eigenen „Apple GPT“-Chatbot arbeitet. Laut Mark Gurman von Bloomberg arbeitet Apple an „Apple GPT“-Projekten für künstliche Intelligenz, die mit ChatGPT von OpenAI konkurrieren könnten. Die Arbeit an künstlicher Intelligenz hat für Apple in den letzten Monaten deutlich an Priorität gewonnen, da Chatbot-Dienste und KI-Funktionen in Apps stark zugenommen haben.

Gurman berichtet, dass Apple ein „Ajax“-Framework für große Sprachmodelle wie ChatGPT, Microsofts Bing und Googles Bard entwickelt hat und an einem eigenen internen Chatbot arbeite, den einige Ingenieure als „Apple GPT“ bezeichnen. Dabei dürfte es sich zweifelsfrei um eine Anspielung auf ChatGPT handeln. Weiter seit es, dass Apple diesbezüglich noch keine klare Strategie für die Entwicklung eines Produkts für Endverbraucher hat.

Apple-Mitarbeiter müssen einen besonderen Zugriff erhalten, um auf die Chatbot-App zugreifen zu können, an der Apple arbeitet, Die Ergebnisse können nicht zur Entwicklung neuer Funktionen für Kunden verwendet werden. Aktuell wird der Apple ChatBot für das Produkt-Prototyping verwendet und kann Fragen basierend auf den Daten beantworten, die Apple zum Trainieren erlernt hat. Über allem stehen bei Apple bei der der Entwicklung in jedem Fall die Themen Datenschutz und Privatsphäre.

Ob mit oder ohne eigenen Chatbot wird Apple auch zukünftig Verbesserungen bei künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen vornehmen. Mit iOS 17 wird beispielsweise die Texterkennungsfunktion verbessert und Apple arbeitet an neuen Funktionen rund um die visuelle Suche und die Fotoidentifizierung.