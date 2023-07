Sammlerstücke des Tech-Giganten Apple haben schon immer hohe Preise erzielt. Von einem Bewerbungsschreiben bis hin zu seltenen iPhones haben wir schon einige Raritäten gesehen. Dieses Mal ist es ein Paar Apple Computer Sneakers aus der Mitte der 90er Jahre, das im Rampenlicht steht – zu einem Schnäppchenpreis von 50.000 Dollar.

Seltenheit und Wert eines Paars Turnschuhe

Die seltenen Sammlerstücke werden von dem renommierten Auktionshaus Sotheby’s angeboten. Die Sneakers haben ein weißes Obermaterial und eine weiße Sohle und sind mit Apples Regenbogen-Logo an der Schuhlasche versehen. Zudem ist ein alternatives Paar roter Schnürsenkel im Karton enthalten. Die Schuhe werden als „neu“ bezeichnet und sind in der Größe 10,5 erhältlich, was hierzulande Größe 44 entspricht.

Im März 2020 wurde ein gebrauchtes und recht gut erhaltenes Paar ähnlicher Sneaker mit 20 Geboten für 9.687 Dollar verkauft. Es bleibt also abzuwarten, ob das aktuelle Paar für den Wunschpreis verkauft wird. Nichtsdestotrotz, ist es ein interessantes Sammlerstück aus dem Apple-Universum. In der Artikelbeschreibung heißt es: