In der vergangenen Monaten kamen immer mal wieder versiegelte und somit ungeöffnete Original-iPhone-Modelle unter den Hammer. Dieses Mal wurde ein besonders seltenes 4GB Modell versteigert und brachte es auf 190.000 Dollar.

Versiegeltes Original-iPhone mit 4GB wird für 190.00 Dollar versteigert

Kürzlich wurde ein versiegeltes Original-iPhone mit 4GB versteigert. Prognostiziert wurde ein geschätzter Verkaufspreis von bis zu 100.000 Dollar. Schlussendlich kam das iPhone jedoch für satte 190.372,80 Dollar unter den Hammer.

Wie eingangs erwähnt, haben wir in den letzten Jahren die ein oder andere iPhone-Auktion erlebt. Nachdem es preislich lange Zeit nur noch oben ging, ebbte das Ganze aufgrund des hohen Angebots zuletzt langsam aber sicher ab.

Nu gab es allerdings einen neuen Rekord. Grund dafür war das seltene 4GB Modelle. Diese wurde im Vergleich zum 8GB Modell nur wenige Monate produziert. Die Auktion startete – trotz des geschätzten Verkaufspreises bei 10.000 Dollar. Lange Zeit lag das Höchstgebot bei 42.000 Dollar. Am letzten Tag der Auktion nahm das Ganze allerdings wieder an Fahrt auf und kletterte auf 190.372,80 Dollar. Das ist mehr als dreimal so viel wie der bisherige Rekord von 63.000 Dollar aus Februar. Im Vergleich zum Original-Verkaufspreis von 499 Dollar entspricht dies einer 381-fachen Steigerung in den letzten 16 Jahren.

Interessanterweise stammt das iPhone von einem ehemaligen Apple-Ingenieur, der an dem Gerät gearbeitet hat. In der Auktionsbeschreibung bei LCG Auctions heißt es