Traditionell blicken wir am heutigen Freitag und somit kurz vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge von Apple TV+. In dieser Woche geht es sportlich auf Apples Video-Streaming-Plattform zu Gange. „Stephen Curry: Underrated“ ist gestartet.

„Stephen Curry: Underrated“ startet auf Apple TV+

Seit Ende letzten Jahres ist bekannt, dass Apple an einer Dokumentation über den NBA-Star Stephen Curry arbeitet. Am heutigen Tag ist es endlich soweit und die Sport-Doku steht für Abonnenten bereit.

„Stephen Curry: Underrated“ ist die bemerkenswerte Coming-of-Age-Geschichte eines der einflussreichsten, dynamischsten und unerwartetsten Spieler in der Geschichte des Basketballs: Stephen Curry. Dieser Dokumentarfilm – eine Mischung aus intimem Cinéma Vérité, Archivmaterial und Kamerainterviews – dokumentiert Currys Aufstieg von einem unterdimensionierten College-Spieler an einem College der Division I in einer Kleinstadt zu einem viermaligen NBA-Champion, der eine der dominantesten Sportdynastien der Welt aufgebaut hat.

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden. In den letzten Jahren legt Apple einen verstärkten Fokus auf Sportinhalte. Exemplarisch sind hier die Übertragung der Major League Baseball und Major League Soccer, sowie verschiedene Sport-Serien und Sport-Dokus, unter anderem “Greatness Code”, “They Call Me Magic”, “The Long Game: Bigger Than Basketball”, „Make or Break“, „Ted Lasso“, „Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“, „Real Madrid – Until the End“, „Swagger“ und mehr zu nennen.