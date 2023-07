Ein in eine Reihe von Restauranteinbrüchen verwickelter Mann aus South Carolina wurde mithilfe von Apples AirTag festgenommen. Das clevere Ortungsgerät wurde geschickt als Peilsender in einem Stofftier eingesetzt und ermöglichte es den Strafverfolgungsbehörden, den Verdächtigen zu verhaften und ihn mit zahlreichen ähnlichen Verbrechen in der Region in Verbindung zu bringen.

Wie ein AirTag einen Restaurantdieb überführte

Samuel Smith wurde kürzlich nach einer Reihe von Einbrüchen in verschiedenen Restaurants in South Carolina festgenommen. Laut Mikayla Moscov vom Horry County Police Department ging es bei jedem Vorfall um den Diebstahl von Tresoren, Banktaschen oder anderen Geldgegenständen.

Die Anklagen begannen mit einem Vorfall im Februar, als Smith versuchte, eine Bareinlage aus einem Nachttresor der South Atlantic Bank am River Oaks Drive zu stehlen, was ihm jedoch nicht gelang. Smiths Verbrechen hörten damit nicht auf. The Sun zufolge raubte er das Sneaky Beagle am Carolina Forest Boulevard mindestens viermal aus und erbeutete dabei von März bis Mai rund 15.000 Dollar. Im Juni stahl er Alkohol und drei Geldtaschen aus Handley’s Pub and Grub. Im darauf folgenden Monat verursachte er einen Schaden von etwa 1.000 Dollar, als er versuchte, eine Tür gewaltsam zu öffnen.

Mit einem raffinierten Schachzug stellten die Mitarbeiter des Sneaky Beagle Restaurant dem Täter eine Falle. Sie steckten einen AirTag in ein Stofftier, das sie dann in einen Safe legten. Wie erwartet, stahl Smith den Safe. Dieser entscheidende Schritt ermöglichte es den Strafverfolgungsbehörden, Smiths Standort zu verfolgen. Daraufhin nahmen die Behörden Smith fest und konnten ihn mit den anderen Einbrüchen in der Gegend in Verbindung bringen. Er wurde nun wegen neun Einbrüchen zweiten Grades sowie weiteren Straftaten angeklagt.

Zu beachten ist bei der Aktion, dass Apple ein heimliches Tracking verhindern will, hauptsächlich wegen des Stalking-Risikos. Standardmäßig sendet iOS und spezielle Android-Apps wie Tracker Detect von Apple eine Warnung, wenn ein unbekannter AirTag in der Nähe des Benutzers verbleibt. Somit wird darauf aufmerksam gemacht, dass jemand euren Standort verfolgen könnte. Damit hätte die Ermittlung auch misslingen können. In diesem Fall waren die Fahnder jedoch erfolgreich.