Seit Anfang der Woche können sich Entwickler nicht nur für ein Apple Vision Entwickler-Kit registrieren, Apple nimmt ab sofort auch Bewerbungen für eintägige Vision Pro Developers Labs entgegen.

Apple lädt Entwickler zu Vision Pro Developers Labs ein

Apple eröffnet Vision Pro Developer Labs in Cupertino, London, München, Shanghai, Singapur und Tokio eröffnen, um Entwicklern die Möglichkeit zu geben, Apps auf Apple Vision Pro Hardware zu testen und Unterstützung von Apple Ingenieuren zu erhalten.

Nun hat Apple damit begonnen, die ersten Entwickler per E-Mail zu diesen Developers Labs einzuladen, die nächste Woche beginnen und bis in den August hinein in den genannten Städten stattfinden werden.

Mitglieder des Apple Developer Program, die mindestens 18 Jahre alt sind, können sich für die Teilnahme an einem der Labore bewerben. Entwickler müssen eine neue visionOS-App in der aktiven Entwicklung oder eine bestehende iPadOS- oder iOS-App haben, und Apple sagt, dass Entwicklern Priorität eingeräumt wird, die Apps erstellen, die speziell für Vision Pro optimiert sind.

Strenge Regeln für die Vision Pro Entwickler-Kits

Wie eingangs erwähnt, können sich Entwickler seit wenigen Tagen für ein Vision Pro Developer Kit registrieren. Für diese Entwickler-Kits gelten sehr strenge Regeln.

Laut Apple müssen Entwickler das Kit an einem „privaten, sicheren Arbeitsplatz“ aufbewahren und dürfen es keinem Familienangehörigen, Freunden oder anderen unbefugten Personen zeigen. Das Kit muss außerdem jederzeit in der „direkten Sichtlinie“ eines Entwicklers sein und in einem verschlossenen Pelican-Koffer an einem verschlossenen Ort aufbewahrt werden, wenn es nicht verwendet wird.

The Vision Pro developer kit rules are INSANE pic.twitter.com/0mEzAEWzfu — 🅳🆈🅻🅰🅽 (@DylanMcD8) July 24, 2023

Apple Vision Pro kommt Anfang 2024 in den USA auf den Markt. Wann das Headset in weiteren Ländern starten wird, ist noch nicht bekannt.