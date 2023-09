Apple hat sich heute auf seinem „Vorfreu dich“-Event dem iPhone 15 und den neuen Apple Watch Modellen gewidmet. Dabei startete die Apple Watch Series 9 das Event mit einem brandneuen S9-Chip, der Apples Smartwatch den ersehnten Performance-Schub bringt. Zudem gibt es zahlreiche neue Features, allen voran „Doppeltipp“ – eine neue Geste, dank der ihr Aktionen mit einem doppelten Tippen der Fingerspitzen auslösen könnt.

Apple Watch Series 9

Die Apple Watch Series 9 ist vollgepackt mit wegweisenden technologischen Funktionen und verfügt über den neue S9-Chip, der die Leistung steigert. Der neue Apple Silicon Chip hat 60 % mehr Transistoren und ist 30 % schneller als der S8. Mit an Bord ist auch eine neue 4-Core Neural Engine, die Aufgaben mit maschinellem Lernen im Vergleich zur Series 8 bis zu doppelt so schnell verarbeiten kann. Die Energieeffizienz des S9 SiP (System-in-Package) sorgt für 18 Stunden Batterielaufzeit.

Der energieeffiziente S9 SiP und die fortschrittliche Displayarchitektur erhöhen die maximale Helligkeit der Apple Watch Series 9 auf bis zu 2.000 Nits – doppelt so viel wie beim Display der Series 8. Das macht es noch leichter, Text in hellem Sonnenlicht zu lesen. Für dunkle Räume oder frühe Morgenstunden lässt sich das Display außerdem auf nur ein Nit reduzieren, sodass Menschen in der Umgebung nicht gestört werden.

Die Apple Watch Series 9 kann mit einer neuen Handgeste namens „Doppeltipp“ gesteuert werden, bei der der Nutzer Daumen und Zeigefinger zusammen antippt, wie bei einem Vision Pro Headset. Mit dieser Geste können Nutzer mit dem Gerät interagieren, ohne den Bildschirm zu berühren, um beispielsweise einen Anruf anzunehmen oder zu beenden, einen Timer zu stoppen, einen Alarm auszuschalten, Musik anzuhalten oder abzuspielen, den Smart Stack aufzurufen und vieles mehr. Dies geschieht, indem der Beschleunigungsmesser und der Blutsauerstoffsensor auf winzige Veränderungen der Bewegung und des Blutflusses achten.

Siri-Anfragen werden nun direkt auf der Apple Watch verarbeitet, was sie schneller und sicherer macht. Zudem kann der Sprachassistent erstmals auch auf Gesundheitsdaten zugreifen. Darüber hinaus läuft die Uhr mit watchOS 10, das den Nutzern eine Reihe neu gestalteter Apps, neue Zifferblätter und erweiterte Tools zur Gesundheitsüberwachung bietet.

Jeff Williams, Chief Operating Officer von Apple, betonte die vielseitige Rolle der Apple Watch bei der Verbesserung von Gesundheit, Fitness, Kommunikation und Sicherheit für ihre Nutzer:

„Die Apple Watch ist ein unverzichtbarer Begleiter, der Millionen von Menschen bei ihrer Gesundheit, Fitness, Kommunikation und Sicherheit unterstützt. Wir stellen unser bestes Apple Watch Lineup vor, mit unglaublichen neuen Funktionen und technologischen Fortschritten, einschließlich einer neuen Doppeltipp-Geste, einem helleren Display, Siri auf dem Gerät sowie unseren ersten kohlenstoffneutralen Produkten überhaupt. Unabhängig davon, ob Nutzer von früheren Modellen aufrüsten oder ihre erste Apple Watch kaufen, gab es noch nie einen besseren Zeitpunkt, um die Apple Watch zu erleben.“

Außerdem betonte Lisa Jackson, Apples Vizepräsidentin für Umwelt, Politik und soziale Initiativen, das Umweltengagement von Apple:

„In diesem Jahr haben wir einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu unserem Ziel Apple 2030 erreicht. Unsere ersten klimaneutralen Produkte wurden auf einzigartige Weise von Apple hergestellt, indem wir die Kohlenstoffemissionen von Materialien, Strom und Transport durch Innovation und Design stark reduziert haben.“

Die wichtigsten Merkmale der Apple Watch Series 9 auf einen Blick:

Starke S9-Leistung: Mit der Einführung des S9 SiP bringt Apple seinen bisher leistungsstärksten Watch-Chip auf den Markt. Er verspricht systemweite Verbesserungen und neue Funktionen wie die Doppeltipp-Geste. Darüber hinaus sorgt der neue Chip dafür, dass Nutzer eine ununterbrochene Akkulaufzeit von 18 Stunden erhalten. Doppeltipp-Geste: Mit der neuen Doppeltipp-Geste können Nutzer die Apple Watch Series 9 mit einer Hand steuern. Diese Geste kann verschiedene Aufgaben ausführen, vom Stoppen eines Timers bis zum Annehmen von Anrufen. Sie wird bald über ein Software-Update verfügbar sein. Helleres Display: Das Display der Series 9 bietet eine maximale Helligkeit von 2000 Nits und ist damit doppelt so hell wie das der Series 8, was die Lesbarkeit im Freien verbessert. On-Device Siri mit Zugriff auf Gesundheitsdaten: Zum ersten Mal kann Siri Anfragen direkt auf der Apple Watch verarbeiten. Dieses Update macht Siri reaktionsschneller und ermöglicht es Nutzern, ihre Gesundheitsdaten auf der Uhr abzufragen und aufzuzeichnen. Präzisionssuche und HomePod-Integration: Die Series 9 führt die Präzisionssuche für das iPhone 15 ein, die Nutzern hilft, ihre verlegten iPhones mit verbesserter Genauigkeit zu lokalisieren. Die Integration mit dem HomePod wurde ebenfalls vertieft und bietet eine intuitivere Mediensteuerung.

Armbänder

Apple stellt mit Feingewebe einen neuen, hochwertigen und robusten Mikrotwill vor, der zu 68 Prozent aus Material besteht, das durch Post-Consumer-Recycling gewonnen worden ist, und so im Vergleich zu Leder deutlich weniger CO₂-Emissionen erzeugt. Feingewebe fühlt sich fast wie Wildleder an und ist mit dem Armband mit Magnetverschluss und dem Modernen Lederarmband erhältlich. Ab heute verwendet Apple kein Leder mehr in allen neuen Produkten, inklusive der Armbänder.

Das Sport Loop Armband wurde überarbeitet und besteht jetzt aus 82 Prozent recyceltem Garn. Alle neuen Apple Watch Sport Loop Armbänder sind CO₂-neutral.

Apple hat zudem gemeinsam mit Nike und Hermès an umweltfreundlicheren Armbandkollektionen gearbeitet. Das Nike Sportarmband besteht jetzt zu mindestens 32 Prozent aus recyceltem Fluorelastomer – darunter auch bunte Flocken aus überschüssigen Armbändern, die ein zufälliges Muster bilden und so jedes Armband einzigartig machen. Und im Nike Sport Loop mit Space-Dye Muster findet Garn aus vergangenen Jahren neue Verwendung.

Eine neue Kollektion aus Hermès Armbändern knüpft an die lange Textil- und Handwerkstradition des Hauses an. Sie enthält zwei neue gewebte Armbänder: Toile H ist eine Interpretation des charakteristischen Segeltuchs der Marke und Twill Jump kombiniert satte Blockfarben mit kontrastierenden Akzenten. Das allererste gestrickte Armband für die Apple Watch, Bridon, wird in einem markanten Winkelmuster handverflochten, während Kilim aus sportlichem und wasserfestem Gummi geformt ist und eine Faltschließe hat. Ein klassisches neues Zifferblatt, Hermès Radial, ergänzt diese vier neuen Armbandvarianten.3

CO₂-neutrale Modelle

Ausgewählte Kombinationen aus Gehäuse und Armband für die Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 und Apple Watch SE sind die ersten CO₂-neutralen Produkte von Apple. Im Rahmen von Apple 2030 ist der CO₂-Fußabdruck der Apple Watch deutlich verringert worden. Emissionen konnten an den drei wichtigsten Treibhausgasquellen reduziert werden – Materialien, Energie und Transport. Die geringe verbleibende Menge an Emissionen wird durch hochwertige Emissionszertifikate aus naturbasierten Projekten ausgeglichen. Die Apple Watch Verpackung wurde neu gestaltet und besteht jetzt zu 100 Prozent aus Fasern – und ein neues Logo auf der Verpackung weist auf CO₂-neutrale Modelle hin.

Preise und Verfügbarkeit

Die Apple Watch Series 9 ist ab 449 Euro erhältlich. Kunden in Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Indien, Japan, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Großbritannien, den USA und mehr als 40 weiteren Ländern und Regionen können die Apple Watch Series 9 ab heute bestellen. In den Stores sind sie ab Freitag, dem 22. September, erhältlich.

watchOS 10 ist für die Apple Watch Series 4 und neuer ab Montag, 18. September verfügbar und erfordert ein iPhone XS oder neuer mit iOS 17. Nicht alle Features sind auf allen Geräten und in allen Regionen verfügbar.

Beim Kauf einer Apple Watch Series 9, Apple Watch SE, Apple Watch Ultra 2 oder einer neuen Apple Watch Series 4 oder neuer sind drei Monate Apple Fitness+ enthalten.