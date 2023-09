iOS 17 wird am 18. September veröffentlicht und macOS Sonoma folgt am 26. September. Kurz vor dem Release der neuen Updates bestätigt Apple nun, auf welche Features der neuen Betriebssysteme wir noch etwas warten müssen. So werden beispielsweise die neue Tagebuch-App, die gemeinsame Arbeit an Apple Music Wiedergabelisten und AirDrop über das Internet erst „später in diesem Jahr“ nachgereicht.

iOS 17: Welche Funktionen verspäten sich?

Wir hatten euch bereits auf drei umfangreiche Listen aufmerksam gemacht, in denen Apple alle neuen Features von iOS 17, iPadOS 17 und macOS Sonoma festhält. Bei der Gelegenheit weist das Unternehmen auch darauf hin, dass nicht der komplette Funktionsumfang zum Release zur Verfügung stehen wird. Nachfolgend haben wir die Funktionen aufgelistet, die laut Apple „später in diesem Jahr“ für iOS 17 als Teil eines zukünftigen Updates, wie iOS 17.1 oder iOS 17.2, erscheinen werden.

Tagebuch-App

Apple beschreibt die App als eine neuartige Methode für iPhone-Nutzer, um Momente im Leben festzuhalten und wertvolle Erinnerungen zu bewahren. Mithilfe von maschinellem Lernen macht die Tagebuch-App Vorschläge für Momente, an die man sich erinnern möchte. Diese Vorschläge basieren auf den kürzlichen Aktivitäten der Nutzer, wie z. B. Fotos, Personen, Orte und Trainingseinheiten. So wird das Schreiben im Tagebuch erleichtert, jedoch erst mit einem späteren Update.

Verbesserte AirDrop-Funktionen

iOS 17 enthält eine Reihe von Verbesserungen für AirDrop, darunter die Möglichkeit, Nummern über NameDrop auszutauschen und die Freigabe von Inhalten zu initiieren, indem man zwei Geräte in die Nähe des anderen bringt.

Eine interessante Neuerung wird es AirDrop ermöglichen, Datenübertragungen über das Internet durchzuführen. Man kann also ein AirDrop initiieren und sich dann aus der Reichweite entfernen, während die Übertragung fortgesetzt wird – vorausgesetzt, sowohl der Sender als auch der Empfänger sind bei iCloud angemeldet. Ungeachtet des angekündigten Potenzials ist dieses praktische Upgrade für AirDrop-Übertragungen für einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr geplant.

Gemeinsame Playlisten in Apple Music

Apple Music soll eine Unterstützung für gemeinsame Wiedergabelisten erhalten. Mit dieser neuen Funktion kann man Freunde einladen, an einer Wiedergabeliste mitzuwirken. Jeder der Teilnehmer kann Lieder hinzufügen, neu anordnen, entfernen und mit Emojis auf die gerade gespielten Lieder reagieren. Die Funktion zum Erstellen gemeinsamer Wiedergabelisten wird auch erst nach dem offiziellen Release von iOS 17 erfolgen Verspätung erfahren.

Weitere Funktionen, die nachgeliefert werden

Neben diesen prominenten Neuerungen werden es auch einige kleinere, aber durchaus praktische Features, nicht in die erste öffentliche Version von iOS 17 schaffen, dazu gehören:

Erleichterte Anmeldung mit Apple ID: Die Anmeldung zum Einrichten eines Geräts soll weiter erleichtert werden. Einfach ein bereits angemeldetes und vertrauenswürdiges iPhone oder iPad in die Nähe bringen, die Geräte durch Scannen der Partikelwolke koppeln, und schon ist man automatisch angemeldet.

Intelligente Formularerkennung in PDFs: Ausfüllbare Dokumente und Formulare können jetzt automatisch im gesamten System erkannt werden, z. B. in Dateien, E-Mails oder gescannten Dokumenten.

Verbessertes automatisches Ausfüllen: Füllt Informationen wie Namen und Adressen in Formularen noch zuverlässiger aus, da leistungsstarke Sprachmodelle auf dem Gerät ausfüllbare Felder erkennen und das automatische Ausfüllen aktivieren.

Verbesserungen bei Nachrichten in iCloud: Wenn man Nachrichten in iCloud aktiviert, werden Nachrichteneinstellungen wie die Weiterleitung von Textnachrichten, Sende- und Empfangskonten und SMS-Filter geräteübergreifend synchronisiert.

Sticker in der Nachrichten-App: Ein neues Album bietet eine zentrale Anlaufstelle für alle Sticker.

Catch-up-Pfeil in Nachrichten: Mit dem Pfeil in der oberen rechten Ecke springt man ganz einfach zur ersten ungelesenen Nachricht in einer Gruppenunterhaltung.

Mehr Favoriten in Apple Music: Auswahl von Lieblingssongs, Alben, Wiedergabelisten und Künstlern. Die Lieblingsmusik wird automatisch zu eurer Bibliothek hinzugefügt und verbessert eure Empfehlungen.

Audio-Fokus in Fitness+: Die Musik oder die Stimme des Trainers werden in der Lautstärke priorisiert, sodass Nutzer mehr von dem hören, was für sie am wichtigsten ist.

Apple News Widget: Abspielen oder Anhalten eines Podcasts oder einer News+ Audio-Story.

macOS Sonoma: Diese Funktionen sind zum Start nicht dabei

Auch für macOS Sonoma wird Apple einige angekündigte Funktionen nachreichen. Hierzu zählen Funktionen, die bereits für iOS 17 nicht zum Start verfügbar sein werden. Hierzu zählen, das Sticker-Album sowie der Catch-up-Pfeil in der Nachrichten-App, die Verbesserungen bei Nachrichten in iCloud, die Verbesserungen beim automatischen Ausfüllen und die intelligente Formularerkennung in PDFs.

Zudem müsst ihr die gemeinsame Arbeit an Apple Wiedergabelisten auf einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr verschieben. Ebenso wird die Erweiterung der Favoriten in Apple Music verschoben. Während das neue Music Widget für iOS 17 zum Release verfügbar sein wird, müssen macOS-Nutzer ein wenig länger warten. Das Widget erlaubt es, einen Song oder ein Album abzuspielen oder zu pausieren. Zudem gibt es Zugriff auf dynamische Wiedergabelisten.