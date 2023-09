In der vergangenen Wochen hat Apple mit dem iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max, der Apple Watch 9 und Apple Watch Ultra 2 nicht nur neue Hardware vorgestellt, sondern auch bekannt gegeben, an welchem Tag die kommenden Software-Updates veröffentlicht werden. Doch um wieviel Uhr erfolgt die Freigabe?

Wann veröffentlicht Apple iOS 17 und Co?

Vergangene Woche hat Apple bestätigt, dass am heutigen Montag (18.09.2023) die finale Version von iOS 17, iPadOS 17 und watchOS 10 freigegeben wird. Parallel dazu dürften tvOS 17 und HomePod Software 17 freigeben werden. Acht Tage später folgt am 26.09.2023 macOS Sonoma.

Jahr für Jahr stellt sich die selbe Frage. Um wieviel Uhr wird Apple die großen Updates für iPhone, Apple Watch und Co. freigegeben? Fest steht, der Countdown läuft und es treffen uns nur noch wenige Stunden von der Freigabe.

An dieser Stelle greifen wir auf die Erfahrungen der letzten Jahre zurück. Daraus lässt sich ableiten, wann Apple iOS 17, iPadOS 17 und watchOS 10 vermutlich freigeben werden. In der Vergangenheit legte Apple den Schalter um 19:00 Uhr um. Mal war es ein paar Minuten früher, mal ein paar Minuten später. Von daher sind wir davon überzeugt, dass dies auch am heutigen Tag der Fall sein wird. Eine Ausnahme gab es übrigens vor ein paar Jahren bei iOS 14. Dieses Update wurde erst gegen 21:35 Uhr veröffentlicht.

Denkt in jedem Fall an ein Backup vor dem Update.