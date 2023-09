Vor wenigen Tagen angekündigt, tritt die Anpassung der Telekom MagentaMobil Prepaid-Tarife ab heute in Kraft. Die Kurzfassung lautet, dass die jeweiligen Tarife ohne Mehrkosten mehr Datenvolumen spendiert bekommen. Dabei können sowohl Neu- als auch Bestandskunden profitieren.

Neue Telekom MagentaMobil Prepaid-Tarife sind da

Ab heute erhalten die Telekom MagentaMobil Prepaid-Tarife mehr Datenvolumen ohne Mehrkosten. Neben den „klassischen“ Tarifen profitiert auch der Prepaid 5G-Jahrestarif.

Zunächst einmal bieten alle MagentaMobil Prepaid M bis XL Tarife eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze inkl. Festnetz. Der S-Tarif beinhaltet eine Telefonie- und SMS-Flat in das Mobilfunknetz der Telekom sowie 50 Inklusivminuten zur Kommunikation in alle Weiteren deutschen Netze inkl. Festnetz.

Was genau ändert sich beim Datenvolumen? Der MagentaMobil Prepaid S enthält ab sofort 1Gb anstatt 500MB, beim MagentaMobil Prepaid M geht es von 3GB auf 4GB, der MagentaMobil Prepaid L bietet euch fortan 8GB anstatt 5GB und beim MagentaMobil Prepaid XL geht es von 7GB auf 18GB. Der MagentaMobil Prepaid Max bleibt unverändert mit deutschlandweit unbegrenztem Datenvolumen bestehen.

Übersicht:

MagentaMobil Prepaid S: 1 GB für 4,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid M: 4 GB für 9,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid L: 8 GB für 14,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid XL: 18 GB für 24,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid Max: unlimited GB für 99,95 Euro / 28 Tage

Der MagentaMobil Prepaid 5G-Jahrestarif erhält zukünftig 48 GB für einmalig 99,95 Euro.

Treuebonus für Prepaid-Tarife

Bis zu 10 GB (500MB pro Vertragsjahr) zusätzliches Datenvolumen pro Monat sind ab sofort auch für Kunden mit einem MagentaMobil Prepaid XL möglich. Bei allen anderen Prepaid-Tarifen beträgt der maximale Datenbonus das im Tarif inkludierte Datenvolumen. Wer den maximalen Bonus jetzt noch nicht erreicht hat, profitiert in den nächsten Jahren vom kontinuierlich wachsenden Datenbonus.

