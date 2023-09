Signify – das Unternehmen hinter Philips Hue – hat ein Firmware-Update für die Philips Hue Bridge veröffentlicht und sorgt so für die Kompatibilität mit dem neuen Smarthome-Standard Matter.

Philips Hue: Matter-Update ist da

Ende letzten Jahres gab Philips Hue zu verstehen, das das Matter-Update für die Hue Bridge „bald“ erscheinen wird. Damit meinte das Unternehmen das erste Quartal 2023. Allerdings verzögerte sich das Vorhaben um mehrere Monate. Im vergangenen Monat hieß es dann seitens Philips Hue, dass man das Matter-Update im Herbst 2023 zur Verfügung stellen wird. Nun können wir Vollzug melden. Das Matter-Update für die Hue Bridge ist da. Genau genommen, setzt die Kompatibilität mit Matter die Softwareversion 1.60.1960062030 voraus.

Normalerweise sollte sich das Update automatisch installieren. Euren aktuellen Softwarestand könnt ihr in der Philips Hue App unter Einstellungen -> Softwareupdate überprüfen.

Matter sorgt für eine vereinfachte Verbindung zwischen Philips Hue und anderen Smart Home-Produkten. Es bietet eine einfachere Interoperabilität zwischen unterstützten smarten Geräten auf eine zuverlässige und sichere Weise. Matter ist ein Gütesiegel dafür, dass Geräte heute und in Zukunft nahtlos zusammenarbeiten werden. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass Matter verwendet wird um Smarthome-Plattformen miteinander zu verknüpfen.

Um Matter in der Philips Hue App einzurichten, klickt ihr auf Einstellungen -> Smart Home und anschließend oben rechts auf das „+“. Nun werdet ihr gefragt, womit ihr euer Hue System verknüpfen möchtet. Unter „Andere Apps“ versteckt sich die Verknüpfung mit Matter. Klickt ihr euch durch die Einrichtung erhaltet ihr am Ende einen Kopplungscode, der für 15 Minuten gültig ist, und sich zur Anbindung an eine andere App / Smart Home System nutzen lässt.

Matter ist eine feine Sache und sorgt dafür, dass allerhand Smart Home Produkte untereinander kommunizieren können. Allerdings steckt das das Ganze in unseren Augen zwar nicht mehr in den Kinderschuhen, allerdings ist sicherlich noch reichlich Luft nach oben, was die Unterstützung der einzelnen Hersteller angeht. Solltet ihr bis dato ausschließlich auf HomeKit setzen, wird die Matter-Unterstützung durch Philips Hue vermutlich keinen bzw. nur einen geringen Mehrwert bieten.