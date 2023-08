Philips Hue hat am heutigen Tag mit Philips Hue Secure eine neue Produktkategorie vorgestellt. Darüberhinaus hat der Hersteller neue Kontaktsensoren, eine neue Festavia Lichterkette, und die MR16 vorgestellt. Zudem hah Philips Hue bestätigt, dass das Matter-Update für die Philips Hue App ab Herbst 2023 zur Verfügung stehen wird.

Neue Philips Hue Secure Kameras vorgestellt

Laut Hersteller überzeugen die neuen Philips Hue Secure Kameras mit einem gestochen scharfen 1080p HD-Livestream und einer Nachtsicht-Funktion, damit ihr euer Zuhause zu jeder Tages- und Nachtzeit überwachen könnt und bei wahrgenommenen Bewegungen umgehend eine Benachrichtigung erhaltet. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, über die integrierte Gegensprechfunktion mit Personen zu kommunizieren, die ihr über den Livestream auf euren mobilen Endgerät seht. Die Philips Hue Kameras verfügen standardmäßig über eine End-to-End-Verschlüsselung, die sicherstellt, dass alle Videoclips, Schnappschüsse und Live-Ansichten privat bleiben.

Die Philips Hue Secure Kameras sind sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Je nach Bedarf könnt ihr zwischen einem batteriebetriebenen und einem kabelgebundenen Modell wählen, die jeweils in den Farben Schwarz oder Weiß erhältlich sind.

Die Philips Hue Secure Fluchtlichtkamera wurde speziell für den Außenbereich entwickelt und vereint die wichtigsten Eigenschaften des Philips Hue Systems in sich. Mit der Kamera können Nutzer den Garten, die Terrasse oder die Einfahrt im Auge behalten. Sobald sie über die Philips Hue App einen Lichtalarm auslösen, leuchtet das Flutlicht einen großen Bereich in einer vorab festgelegten Farbe aus – etwa in Weiß oder sogar in Rot.

Philips Hue Secure Kontaktsensor

Der zweiteilige Philips Hue Secure Kontaktsensor kann an Türen, Fenstern oder Schränken angebracht werden und ist ebenfalls in den Farben Schwarz oder Weiß erhältlich. Sobald der Kontakt zwischen dem Sensor und dem dazugehörigen Magnet abbricht, weil zum Beispiel ein Fenster geöffnet wird, sendet dieser eine Echtzeitbenachrichtigung an die Hue App.

Philips Hue Festavia Lichterkette

Eine neue Generation der beliebten Philips Hue Festavia Lichterkette kommt auf den Markt – und diese kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich genutzt werden. Die neue Lichterkette gibt es in drei unterschiedlichen Varianten: 100 LEDs bei einer Kabellänge von acht Metern, 250 LEDs bei einer Kabellänge von 20 Metern und 500 LEDs bei einer Kabellänge von 40 Metern.

Philips Hue MR16-Lampe

Mit der neuen Philips Hue MR16-Lampe lassen sich herkömmliche Strahler überall im Haus durch eine intelligente Alternative ersetzen. Die Lampe funktioniert mit der gleichen 12V-Niedervolt-Spannung wie herkömmliche MR16-Lampen und ist daher umfassend kompatibel. Mit einem Bi-Pin-Sockel und einer Standardbreite passt diese Lampe sowohl von der Größe als auch vom Stil her perfekt in die meisten vorhandenen Leuchten.

Matter-Update kommt im Herbst 2023

Ab Herbst 2023 soll das Matter-Update für die Philips Hue Bridge zur Verfügung stehen. Dann wird es noch einfacher sein smarte Produkte von Philips Hue mit anderen Matter-kompatiblen Smart Home Produkten und Apps verknüpfen zu können.

Preis & Verfügbarkeit

Philips Hue Secure kabelgebundene Kamera in Schwarz oder Weiß (ab Herbst 2023)

UVP: EUR 199,99 / EUR 229,99 (mit Standfuß)

WiZ Full Philips Hue Secure batteriebetriebene Kamera in Schwarz oder Weiß (ab Herbst 2023)

UVP: EUR 249,99

WiZ Philips Hue Flutlicht Kamera in Schwarz (ab Q1 2024)

UVP: EUR 349,99

Philips Hue Secure Kontaktsensor in Schwarz oder Weiß (ab Herbst 2023)

UVP: EUR 39,99 (Einzelpack) / EUR 69,99 (Doppelpack)

Philips Hue Secure Kamerahalterung mit Erdspieß (ab Herbst 2023)

UVP: EUR 39,99

Philips Hue Secure Standfuß in Schwarz oder Weiß (ab Herbst 2023)

UVP: EUR 49,99

Philips Hue Secure Niedervolt Outdoor-Kabel (ab Herbst 2023)

UVP: EUR 29,99

Philips Hue Secure Sicherungskabel (ab Herbst 2023)

UVP: EUR 14,99

Philips Hue Secure Basis Abonnement (ab Herbst 2023)

UVP: EUR 3,99 pro Kamera (Monat) / EUR 39,99 pro Kamera (Jahr)

Philips Hue Secure Plus Abonnement (ab Herbst 2023)

UVP: EUR 9,99 für mehrere Kameras (Monat) / EUR 99,99 für mehrere Kameras (Jahr)

Philips Hue Festavia Lichterkette (ab September 2023)

UVP: 119,99 Euro (100 LEDs) / EUR 219,99 (250 LEDs) / EUR 359,99 (500 LEDs)

Philips Hue MR16 Lampe White Ambiance, White und Color Ambiance (ab September 2023)