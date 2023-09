iPhone 15 und iPhone 15 Pro sind da. Vergangenen Woche angekündigt, feiern die vier neuen iPhone 15 Modelle an diesem Freitag ihren Verkaufsstart. Viele Anwender dürfte beim Kauf eines neuen iPhone-Modells auch über ein Case nachdenken. Ab sofort bietet Nomad sein Rugged Case auch für das iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max an.

Nomad Rugged Case ab sofort für iPhone 15 (Pro) erhältlich

Mit dem Rugged Case für die iPhone 15 Familie bietet Nomad eine widerstandsfähige und moderne Schutzhülle an. Mit dem Rugged Case ist das iPhone 15 (Pro) dank der erhöhten Ränder und Bumper an den Ecken der Schutzhülle optimal vor Stürzen geschützt – und das alles im stilvollen Nomad-Look. Die integrierten, starken Magnete ermöglichen zudem Kompatibilität mit beliebigem MagSafe-Zubehör.

Alle Fakten im Überblick

Robuste Schutzhülle mit Rahmen aus Polycarbonat und matter PET-Rückseite

Widerstandsfähiger TPU-Bumper sorgt für Schutz bei Stürzen aus bis zu 4,5 Metern Höhe

Erhöhte TPU-Bumper an den Ecken des iPhones damit dieses flach aufliegt

Erhöhte Ränder zum Schutz des Displays

Innenauskleidung aus Mikrofaser

Eloxierte Aluminiumknöpfe

Doppelte Befestigungsmöglichkeit für ein Schlüsselband (Schlüsselband nicht enthalten)

Vernickelte Neodym-Magnete ermöglichen MagSafe-Kompatibilität 800-1100 gf Magnetkraft (entspricht etwa 8-11 Newton)

Mit Ausrichtungsmagnet für ausrichtungsspezifisches Zubehör

Kompatible mit Qi- und MagSafe-Laden

5G-kompatibel

Ab sofort für das iPhone 15 in Schwarz und das iPhone Pro und Pro Max in den Farben Black, Atlantic Blue und Ultra Orange zu einem Preis von 59,95 Euro bei Amazon erhältlich.