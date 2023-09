Amazon nutzt den heutigen Abend, um allerhand neue Produkte anzukündigen. Neben dem Echo Hub, einem neuen Echo Show 8, neuen Fire TV Sticks, neuen Fire HD 10 Tablets und eero Max 7 hat Amazon auch neue Alexa-Funktionen vorgestellt.

Echo Hub und nächste Generation des Echo Show 8

Echo Hub ist ein Alexa-fähiges Smart-Home-Bedienpanel, das Kunden eine bequeme und intuitive Möglichkeit bietet, kompatible Smart-Home-Geräte zu verwalten. Das jüngste Mitglied der Echo-Familie ist einfach zu installieren und verfügt über ein acht Zoll großes Touch-Display mit einem anpassbaren Smart-Home-Dashboard. Dieses erlaubt es euch, Smart-Home-Geräte einfach zu gruppieren und zu verwalten, euer Ring-Sicherheitssystem zu aktivieren, eine Routine zu starten, mit Widgets organisiert zu bleiben oder mehrere kompatible Kameras auf einmal anzuzeigen. Echo Hub nutzt Infrarottechnologie, um zu erkennen, ob jemand in der Nähe ist. So kann das Gerät nahtlos von einem mit Lieblingsfotos oder einer Uhr personalisierten Screen zum Dashboard für die Smart Home-Steuerung wechseln.

Die nächste Generation des Echo Show 8 verfügt über ein neues Design mit sanft geschwungenen Linien. Der verbesserte Prozessor ermöglicht eine im Vergleich zum Vormodell noch schnellere Display-Reaktionszeit. Der neue Echo Show 8 besitzt zudem einen klareren und voluminöseren Klang, der dank integrierter Raumanpassungstechnologie und 3D-Audioverarbeitung optimal den Raum füllt.

Videoanrufe machen noch mehr Spaß dank einer mittig platzierten 13-Megapixel-Kamera sowie einer verbesserten Audio-Pipeline, die Hintergrundgeräusche im Zuhause minimiert. Der integrierte Smart-Home-Hub unterstützt Zigbee, Thread, Bluetooth sowie Matter und ermöglicht eine einfache Sprachsteuerung von kompatiblen Lampen, Schlössern oder Sensoren.

Echo Hub kostet 199,99 Euro. Ihr könnt euch unter amazon.de/echohub anmelden und werdet benachrichtigt, sobald das Gerät vorbestellt werden kann.

Echo Show 8 ist in Weiß und Anthrazit für 169,99 Euro unter amazon.de/echoshow8 erhältlich und wird ab dem 25. Oktober ausgeliefert. Ein verstellbarer Echo Show 8-Ständer mit USB-C-Ladeanschluss wird in Weiß und Anthrazit für 39,99 Euro angeboten.

Neue Fire TV Sticks sind da

Amazon hat zwei neue Fire TV Sticks angekündigt. Genau genommen handelt es sich um den neuen Fire TV Stick 4K Max mit Ambient-TV-Funktion und den neuen Fire TV Stick 4K.

Der Fire TV Stick 4K Max der nächsten Generation ist der erste Streaming-Mediaplayer mit Fire TV Ambient-TV-Funktion. Dank eines optimierten 2,0 GHz Quad-Core-Prozessors ist er der bisher smarteste und leistungsstärkste Streaming-Stick von Amazon. Außerdem ist er der erste Streaming-Stick mit Wi-Fi 6E-Unterstützung. Auf diese Weise können Kunden mit einem kompatiblen Router ein flüssiges Streaming-Erlebnis mit niedrigerer Latenz, höherer Geschwindigkeit und weniger Störungen durch andere Geräte im Haus genießen. Mit lebendigem 4K Ultra HD, Unterstützung von Dolby Vision, HDR und HDR10+ sowie immersivem Dolby Atmos Sound bietet der neue Fire TV Stick 4K Max das bisher beste Bild- und Klangerlebnis der Fire TV Stick-Produktfamilie.

Die bisher nur für die Fire TV Omni QLED-Serie verfügbare Ambient-TV-Funktion verwandelt den Fernseher in ein stets verfügbares, smartes Display. Mit dem neuen Fire TV Stick 4K Max ist sie nun für noch mehr Kunden zugänglich.

Der Fire TV Stick 4K der nächsten Generation bietet die bisher beste Leistung eines Fire TV Stick-Geräts für unter 70 Euro. Das neue Modell unterstützt Wi-Fi 6 und verfügt über einen um fast 30 % schnelleren 1,7 GHz Quad-Core-Prozessor. Kunden genießen lebendige 4K-Ultra-HD-Bildqualität mit Unterstützung für Dolby Vision, HDR, HLG und HDR10+ sowie immersiven Dolby Atmos Klang. Alexa Heimkino ermöglicht die drahtlose Verbindung von kompatiblen Echo-Geräten, um Audio über mehrere Lautsprecher hinweg und von unterschiedlichen Quellen zu nutzen.

Der neue Fire TV Stick 4K Max kann für 79,99 Euro unter amazon.de/firetvstick4kmax, der neue Fire TV Stick 4K für 69,99 Euro unter amazon.de/firetvstick4k vorbestellt werden. Die Auslieferung beginnt im Oktober.

Neue Fire HD 10-Tablets

Amazon hat heute die nächste Generation des Fire HD 10, Fire HD 10 Kids und Fire HD 10 Kids Pro vorgestellt. Im Vergleich zur Vorgängergeneration zeichnen sich die neuen Fire HD 10-Tablets durch einen um 25 % schnelleren Prozessor, ein leichteres Design, eine verbesserte Frontkamera sowie eine längere Akkulaufzeit von nun bis zu 13 Stunden aus.

Das neue Fire HD 10 kann ab sofort ab 164,99 Euro in Schwarz, Blau und Fliederfarben unter amazon.de/firehd10 vorbestellt werden. Es wird mit 32 GB oder 64 GB Speicherplatz angeboten.

Das Fire HD 10 Kids kann ab sofort für 214,99 Euro unter amazon.de/firehd10kids vorbestellt werden. Es verfügt über 32 GB Speicherplatz sowie eine kindersichere Hülle in Blau, Rosa und Grün, die vor Stößen und Stürzen schützt.

Das Fire HD 10 Kids Pro mit 32 GB Speicherplatz kann für 214,99 Euro unter amazon.de/firehd10kidspro vorbestellt werden.

eero Max 7

Amazon kündigt heute eero Max 7 an. Das erste Wi-Fi 7-Mesh-System von eero ist zugleich das bisher schnellste und leistungsstärkste Modell des Unternehmens. eero Max 7 kombiniert die patentierte eero TrueMesh-Netzwerktechnologie mit dem neuesten Wi-Fi 7-Standard. Auf diese Weise ermöglicht eero Max 7 eine signifikant höhere Geschwindigkeit, vermeidet Störungen durch benachbarte Netzwerke und bietet eine verbesserte Mesh-Latenzzeit. Mit 10-Gigabit-Ethernet kann ein 4K-Film in 10 Sekunden oder ein Videospiel mit 50 Gigabyte in weniger als einer Minute heruntergeladen werden.

eero Max 7 wird bald für 699,99 Euro unter amazon.de/eeromax7 erhältlich sein.

Amazon kündigt neue Alexa-Funktionen an

Zum guten Schluss hat Amazon noch neue Alexa-Funktionen angekündigt. Der Hersteller formuliert wie folgt

Blick-Modus: Der neue „Blick-Modus“ für Fire Max 11 unterstützt Kunden mit Sprach- oder Mobilitätseinschränkungen dabei, Alexa mit den Augen zu bedienen. Statt die Sprach- oder Toucheingabe zu verwenden, können Kunden mit dem Blick-Modus auf ihrem Fire Max 11 Tablet voreingestellte Alexa-Aktionen ausführen, wie zum Beispiel Musik oder Videos abspielen, kompatible Smart-Home-Geräte steuern oder Familie und Freunde anrufen.

Untertitel für Anrufe und Anruf-Übersetzung: Mit der neuen Funktion „Untertitel für Anrufe“ können Kunden auf Echo Show-Geräten Untertitel für Alexa-Sprach- und Videoanrufe und Drop Ins nahezu in Echtzeit sehen. Aktivieren Kunden die Funktion „Anruf-Übersetzung“, werden die Alexa-Anrufe sogar übersetzt. So können die Gesprächsteilnehmer Sprachbarrieren überwinden und effektiver kommunizieren. Diese neue Funktion ermöglicht auch gehörlosen und schwerhörigen Kunden eine einfachere Kommunikation und unterstützt über 10 Sprachen, darunter Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch und Deutsch.

Routinen auf mehrere Arten auslösen: Kunden können eine einzelne Routine bald auf mehrere Arten auslösen. Zum Beispiel kann eine Schlafenszeit-Routine, die alle Lichter ausschaltet, die Jalousien schließt und Einschlafgeräusche abspielt, nun sowohl an jedem Wochentag um 22.00 Uhr gestartet werden oder wenn Kunden „Alexa, gute Nacht“ sagen.

Wichtigste Verbindungen: Mit dem Widget „Wichtigste Verbindungen“ bekommen Kunden auf ihrem Echo Show-Gerät einen schnellen Zugriff auf die wichtigsten Kontakte und die am häufigsten verwendeten Geräte im Haushalt. Mit einem Fingertipp können sie einen Anruf oder Drop In starten.

Widget-Schnellaktionen: Kunden können bald Schnellaktionen-Symbole am oberen Rand von kompatiblen Echo Show-Geräten hinzufügen, um noch schneller auf Widgets zuzugreifen. Anstatt wie bisher zur Seite zu wischen, um zu den Widgets zu gelangen, oder nach oben zu streichen, um ein Menü aufzurufen, öffnen nun die neuen Symbole auf der Startseite das entsprechende Widget. Widget-Schnellaktionen werden nicht nur für Echo Show 8 und 10 ausgerollt, mit diesem Update kommen Widgets auch erstmals auf den Echo Show 5.