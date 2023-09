Apple hat den offiziellen Trailer zu „The Enfield Poltergeist“ veröffentlicht und gleichzeitig bekannt gegeben, dass die vierteilige Dokumenten ab dem 27. Oktober und somit schon im kommenden Monat auf der Apple Video-Streaming-Plattform zur Verfügung stehen wird.

„The Enfield Poltergeist“ startet am 27. Oktober auf Apple TV+

Mahnmal kündigt Apple TV+ mehrere Jahre vor dem Start einer Serie oder eines Films das Original an. Manchmal überraschen uns die Verantwortlichen aus Cupertino allerdings auch. Bis dato verlor Apple TV+ noch keine Silbe über „The Enfield Poltergeist“. Umso verwunderlicher ist es, dass die Original-Dokumentation bereits in etwas mehr als vier Wochen auf dem Streaming-Portal anläuft.

Die Serie kombiniert mehr als 250 Stunden seltenes Audioarchiv, eine sorgfältige Nachbildung des Schauplatzes und Originalinterviews mit den von dem Fall betroffenen Personen. Die Serie ist eine ehrgeizige, genreübergreifende Geschichte, die die menschliche Faszination für das Unerklärliche und seine Auswirkungen auf diejenigen erforscht, die es leben. Alle Episoden werden weltweit am Freitag, 27. Oktober 2023, uraufgeführt.

Im Jahr 1977 sorgte der schreckliche Spuk in einer alltäglichen Familie in Enfield, London, für Schlagzeilen im gesamten Vereinigten Königreich und hatte enorme Auswirkungen auf eine ganze Generation von Kindern. Der mysteriöse Fall veränderte die Vorstellungen über das Übernatürliche für immer und zeigte, dass es nicht nur auf bestimmte Orte beschränkt war, sondern von jedem und überall erlebt werden konnte. Die gruselige Geschichte inspirierte fiktive Versionen des Falles, darunter den Film „The Conjuring 2“, eine Fernsehserie und ein Bühnenstück.

In vier Episoden werden die Ereignisse anhand der realen Aufnahmen von Maurice Grosse rekonstruiert, einem paranormalen Ermittler, der alle seine Interviews mit den von dem Phänomen Betroffenen archiviert hat. Indem sie eine exakte Nachbildung des Hauses errichten, in dem sich die Vorfälle ereigneten, spielen die Darsteller nach, was auf den tatsächlichen Tonbändern zu hören ist, und ermöglichen so ein Zusammenspiel der Archivstimmen und Auftritte der ursprünglich an dem Vorfall Beteiligten mit aktuellen Interviews.

Fall ihr auf Nervenkitzel steht, so könnte die Poltergeist-Dokumentation genau das richtige für euch sein.