Apple nutzt den heutigen Abend nicht nur, um die finale Version von macOS Sonoma zu veröffentlichen, sondern mit Meet with Apple Experts eine neue weltweite Initiative für die Entwicklercommunity von Apple vorzustellen, mit der man einfach Sessions, Workshops, Labs, Einzelgespräche und mehr finden und daran teilnehmen kann. Die Programme helfen Entwicklern, sich über die neuesten Tools und Ressourcen von Apple zu informieren, um ihre Apps auf das nächste Level zu bringen.

Meet with Apple Experts

Mit mehr als 50 Sessions, Workshops und Beratungsgesprächen, die ab sofort verfügbar sind, wird Meet with Apple Experts einen kontinuierlichen Zugang zu Online- und persönlichen Aktivitäten bieten, um Entwicklern auf der ganzen Welt noch mehr Möglichkeiten zu bieten, sich direkt mit Apple Experten auszutauschen und Einblicke, Unterstützung und Feedback zu erhalten.

Ab sofort können sich Entwickler für Sessions zu einer Vielzahl von Themen anmelden, die einen tiefen Einblick in iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 und visionOS geben und zeigen, wie Apps und Spiele für die neueste Hardware optimiert werden können.

Meet with Apple Experts baut auf dem Erfolg der Programme Ask Apple, Meet with App Store Experts und Tech Talks auf, die Entwickler bis heute Hunderte von Live-Präsentationen und Tausende von Einzelgesprächen geboten haben. Die Themenfelder dieser Programme werden ab sofort auch im Rahmen von Meet with Apple Experts zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen hierzu findet ihr unter developer.apple.com/experts.