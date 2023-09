macOS 14 Sonoma steht ab sofort als Download bereit. Nachdem Apple in der vergangenen Woche mit iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, tvOS 17 und HomePod Software 17 bereits große Updates für iPhone, Apple Watch und Co. veröffentlicht hat, ist am heutigen Abend der Mac an der Reihe.

Apple veröffentlicht macOS Sonoma

Vor wenigen Augenblicken hat Apple den Schalter umgelegt und die finale Version für alle Anwender veröffentlicht. Damit ende die Beta-Phase und alle Anwender können von dem großen Update für den Mac profitieren.

Am einfachsten erfolgt die Installation direkt am Mac unter Systemeinstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate. Bevor ihr den Installationsbutton drückt, können wir euch allerdings nur dringend empfehlen, ein Backup anzufertigen.

In den Release-Notes heißt es:

macOS Sonoma eröffnet dir komplett neue Möglichkeiten, deine Produktivität und Kreativität zu steigern. Personalisiere deinen Mac noch mehr mit beeindruckenden Bildschirmschonern und Widgets, die du zu deinem Schreibtisch hinzufügen kannst. Bleibe in Videoanrufen präsenter, indem du selbst als Teil der Präsentation deine Arbeit auf völlig neue Weise vorstellst. Mit Safari-Profilen und Web-Apps kannst du deine Browsing-Aktivitäten noch einfacher und auf noch nie dagewesene Weise organisieren. Während du im Spielmodus deine Performance auf ein neues Level bringst. Sonoma enthält zudem große Updates für die Nachrichten-App, die Tastatur und die Bedienungshilfen. Und wenn du deinen Mac aktualisierst, erhältst du die neuesten, verfügbaren Sicherheits- und Datenschutz-Updates.

Bildschirmschoner

Beeindruckende Bildschirmschoner von Orten auf der ganzen Welt werden direkt zu deinem Schreibtischhintergrund, wenn du dich anmeldest.

Bildschirmschoner sind für Themen wie „Landschaft“, „Stadtlandschaft“, „Unter Wasser“ und „Erde“ verfügbar und können zufällig wiedergegeben werden.

Widgets

Widgets können überall auf dem Schreibtisch platziert werden und passen sich an die Farbe des Hintergrundes an, wenn du mit Apps arbeitest.

Widgets vom iPhone lassen sich zu deinem Mac hinzufügen, wenn sich dein iPhone in der Nähe befindet oder in demselben WLAN-Netzwerk angemeldet ist.

Interaktive Widgets erlauben es dir, Aktionen direkt auf dem Widget durchzuführen, z. B. einen Kurzbefehl ausführen, Medien anhalten und mehr.

Videokonferenzen

Mit der Moderatorenmaske bleibst du im Mittelpunkt, wenn du deinen Bildschirm in FaceTime oder Videokonferenz-Apps von Drittanbietern teilst (Mac mit Apple Chips).

Die durch Gesten aufrufbare Funktion „Reaktionen“ blendet in Videoanrufen 3D-Effekte wie Herzen, Ballons oder Konfetti um dich herum ein (Mac mit Apple-Chips, Integrationskamera mit iPhone 12 und neuer).

Safari und Passwörter

Mit Profilen kannst du deine Browsing-Aktivitäten für Bereiche wie Arbeit oder Privat trennen und so Verlauf, Cookies, Erweiterungen, Tabgruppen und Favoriten separat halten.

Web-Apps erlauben es dir, Websites wie Apps zu verwenden – einschließlich Symbol im Dock für noch schnelleren Zugriff und einer vereinfachten Symbolleiste für müheloses Surfen.

Im optimierten Modus „Privates Surfen“ werden deine inaktiven privaten Fenster gesperrt, bekannte Tracker blockiert und Identifizierungscodes aus URLs entfernt.

Mit der Funktion zum Teilen von Passwörtern und Passkeys kannst du bequem Accounts mit Kontakten teilen, denen du vertraust.

Nachrichten

Live Sticker werden von iOS und iPadOS mit macOS synchronisiert, sodass du auf deine selbst erstellten Live Sticker auf deinem iPhone und iPad zugreifen kannst.

Suchfilter für Personen, Schlagwörter und Inhaltstypen wie Fotos oder Links machen die Suche nun noch einfacher.

Streiche auf einer beliebigen iMessage-Sprechblase nach rechts, um direkt zu antworten.

Spielen

Im Spielmodus haben Spiele die höchste Priorität auf der CPU und GPU und bestechen dadurch mit konstanten Bildraten und geringerer Latenz bei kabellosen Controllern und AirPods (Mac mit Apple Chips).

Tastatur

Die Verwendung noch leistungsstärkerer Sprachmodelle erhöht die Genauigkeit der Autokorrektur und macht das Schreiben noch einfacher.

Die verbesserte Diktieroption unterstützt die gleichzeitige Verwendung deiner Stimme und der Tastatur, um Text einzugeben und zu bearbeiten.

AirPods

„Adaptives Audio“ bietet ein neues Hörerlebnis, bei dem die aktive Geräuschunterdrückung und Transparenz basierend auf den Umgebungsbedingungen dynamisch angepasst werden (AirPods Pro (2. Generation) mit der neuesten Firmware).

„Personalisierte Lautstärke“ passt die Lautstärke von Medien automatisch entsprechend deiner Umgebung und deinen Hörgewohnheiten im Laufe der Zeit an (AirPods Pro (2. Generation) mit der neusten Firmware).

„Konversationserkennung“ verringert die Lautstärke von Medien und optimiert die Stimme von Personen, die sich vor dir befinden, während Hintergrundgeräusche reduziert werden (AirPods Pro (2. Generation) mit der neuesten Firmware).

Schalte beim Telefonieren durch Drücken des AirPods-Stiels oder der Digital Crown bei AirPods Max das Mikrofon ein oder aus (AirPods (3. Generation), AirPods Pro (1. und 2. Generation) oder AirPods Max mit der neuesten Firmware).

Durch Verbesserungen beim automatischen Wechseln der AirPods wird der Mac bis zu zweimal schneller erkannt (AirPods (2. und 3. Generation), AirPods Pro (1. und 2. Generation), AirPods Max mit der neuesten Firmware).

Datenschutz

Warnungen vor sensiblen Inhalten können aktiviert werden, um Benutzer:innen einfacher davor zu schützen, unerwartet sensible Inhalte auf Bildern in „Nachrichten“ anzuzeigen.

Die erweiterte Funktion „Kommunikationssicherheit“ für Kinder erkennt jetzt neben Fotos auch Videos mit Nacktaufnahmen, die in „Nachrichten“ und der Fotoauswahl des Systems geteilt wurden.

Durch verbesserte Berechtigungen zum Teilen kannst du auswählen, welche Fotos du teilen möchtest, und kannst Kalenderereignisse hinzufügen, ohne dass du den Zugriff auf deine gesamte Fotomediathek oder deinen Kalender erlauben musst.

Bedienungshilfen

Mit der Live-Sprachausgabe kannst du eingeben, was du sagen möchtest, und diesen Text in FaceTime-Anrufen oder persönlichen Gesprächen laut vorlesen lassen.

Die Funktion „Eigene Stimme“ erlaubt es Benutzer:innen mit Sprachverlust dank integriertem maschinellen Lernen privat und sicher eine Stimme zu erstellen, die wie ihre eigene klingt.

Hörhilfen, die mit „Made for iPhone“ kompatibel sind, können mit dem Mac gekoppelt und genutzt werden (MacBook Pro (2021), Mac Studio (2022) und Mac-Computer mit M2 Chip).

Diese Version enthält zudem folgende Funktionen und Verbesserungen:

In Mail erhaltene Einmal-Bestätigungscodes für „Automatisch ausfüllen“ erlauben es dir, dich im Handumdrehen bei Websites in Safari anzumelden, ohne den Browser zu verlassen.

Eingefügte PDFs und gescannte Dokumente werden in „Notizen“ für eine optimale Darstellung in voller Breite angezeigt.

Die Einkaufsliste in „Erinnerungen“ gruppiert zueinander gehörende Objekte automatisch in Abschnitten, wenn sie hinzugefügt werden.

Mit der Funktion „Visuelles Nachschlagen“ kannst du mehr über Objekte in den Standbildern angehaltener Videos erfahren.

Mit „Haustiere“ im Album „Personen“ der App „Fotos“ werden einzelne

Haustiere wie Freund:innen und Familienmitglieder hervorgehoben.

Der Hochleistungsmodus in „Bildschirmfreigabe“ unterstützt Farbarbeitsabläufe und verbessert die Reaktionsfähigkeit, wenn du aus der Ferne auf einen Mac zugreifst (Mac mit Apple Chips).

Die Funktion zum Teilen von Objekten in „Wo ist?“ ermöglicht es dir, ein AirTag mit bis zu fünf anderen Personen zu teilen.

Der Aktivitätsverlauf in Home zeigt die letzten Ereignisse für Türschlösser, Garagentore, Sicherheitssysteme und Kontaktsensoren an.

Die Batteriezustandsverwaltung wurde auf dem 13″ MacBook Air mit M2 Chip aktualisiert, um den langfristigen Batteriezustand weiter zu optimieren.

Einige Funktionen sind möglicherweise nicht für alle Regionen oder auf allen Apple-Geräten verfügbar.

Kompatibilität