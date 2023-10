Nachdem Apple mit neuen iPhones vorgelegt hat, kam heute Google zum Zug. Mit dem Pixel 8 und Pixel 8 Pro will Google mit neuer Hardware und einer großen Portion KI punkten und Apple Konkurrenz machen. Zudem hat das Unternehmen die Pixel Watch 2 und Pixel Buds Pro vorgestellt.

Pixel 8 und Pixel 8 Pro

Das Pixel 8 bietet ein 6,2 Zoll Actua-Display, das laut Herstellerangaben 42 % heller ist als das des Pixel 7. Die Auflösung ist mit 1080 × 2400 Bildpunkten gleich geblieben. Das Pixel 8 Pro hingegen bietet ein 6,7 Zoll Super-Actua-Display mit einer Auflösung von 1344 × 2992 Bildpunkten.

Das Display des Pixel 8 erreicht eine Spitzenhelligkeit von 2000 Nits, das Pixel 8 Pro sogar 2400 Nits. Beide Displays basieren auf OLED-Technologie und können bis zu 120 Bilder pro Sekunde anzeigen. Nur das Pro-Modell kann die Bildwiederholfrequenz automatisch auf ein Bild pro Sekunde herunterregeln, was Energie spart, wenn man beispielsweise einen Text liest. Zudem bietet sich mit der Technik der Always-on-Modus für das Display an.

Eine Besonderheit des Pixel 8 Pro ist ein integrierter Temperatursensor auf der Rückseite, der zur Messung der Oberflächentemperatur von Objekten dient.

Kamera-Upgrades und KI-Funktionen

Beide Modelle wurden mit aktualisierten Kameras ausgestattet. Das Pixel 8 Pro bietet jetzt eine Telekamera mit 48 Megapixeln und ein Ultraweitwinkel mit 48 Megapixeln. Hinzu kommt eine Weitwinkelkamera mit 50 Megapixeln. Das Pixel 8 verzichtet auf eine Telekamera. Zudem bietet die Ultraweitwinkelkamera nur 12 Megapixel, die Hauptkamera aber dieselben 50 Megapixel wie beim Pro-Modell.

Eine neue Funktion, die „Beste Aufnahme“ genannt wird, verwendet einen Algorithmus, um aus einer Folge von Bildern das optimale Foto auszuwählen.

Die neuen Modelle bieten Bearbeitungsoptionen, die von Googles KI-Technologie unterstützt werden. Hierzu gehört der „Magische Editor“ in Google Fotos, der verschiedene Anpassungsoptionen für Bilder bietet. Ein weiteres Feature ist der „Magische Audio-Radierer“, der in Videos unerwünschte Hintergrundgeräusche reduzieren kann.

Sicherheitsfeatures und Support

Ein Augenmerk wurde auch auf die Sicherheit gelegt. Ein Anruf-Filter gibt den Nutzern die Möglichkeit, eingehende Anrufe zu identifizieren. Zudem bietet das Pixel 8 eine erweiterte Gesichtsentsperrungsfunktion. Beide Modelle werden sieben Jahre lang Software-Support erhalten, einschließlich System-Upgrades und regelmäßiger Sicherheitsupdates.

Preis und Verfügbarkeit

Ab sofort kann das Pixel 8 ab 799 Euro (128 GB) und das Pixel 8 Pro ab 1.099 Euro (128 GB) vorbestellt werden. Die neuen Pixel-Smartphones werden ab dem 12. Oktober ausgeliefert.

Pixel Watch 2

Die Pixel Watch 2 ist eine konsequente Weiterentwicklung des Vorgängers. Die Smartwatch hat ein schlankeres Gehäuse aus Aluminium, wodurch sie leichter und komfortabler am Handgelenk anliegt, insbesondere beim Schlafen. Eine größere und bündige Krone soll die Navigation auf der Uhr erleichtern.

Unter der Haube arbeitet eine Quad-Core-CPU für flüssigere Abläufe. In Kombination mit einem stromsparenden Co-Prozessor bietet die Uhr eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden, selbst bei aktiviertem Always-on-Display. Ein weiterer Bonus ist die schnelle Ladezeit: In nur 30 Minuten ist die Uhr zu 50 % aufgeladen.

Einblicke in die eigene Fitness

Drei neue Sensoren ermöglichen genauere und tiefere Einblicke in den Fitnesszustand. Ein verbessertes Herzfrequenz-Monitoring wird durch den Einsatz von zahlreichen LEDs erreicht. Ein besonderes Highlight ist laut Google der neue Sensor für kontinuierliche elektrodermale Aktivität (cEDA), der in Kombination mit einem Machine-Learning-Algorithmus auf mögliche Stresssymptome hinweist. Neben dem Stressmonitoring bietet der Hauttemperatursensor während der Schlafphase zusätzliche Erkenntnisse über das Wohlbefinden.

Erweiterte Sicherheitsfunktionen

Google hat zusätzliche Sicherheitsfunktionen integriert, die im Notfall Hilfe leisten können. So ermöglicht es die Pixel Watch 2 den Nutzern im Notfall auch ohne Smartphone Hilfe zu rufen oder Notfallinformationen zu senden.

Wear OS 4 und Zubehör

Das Betriebssystem Wear OS 4 bietet neue Benachrichtigungsfunktionen, die jetzt auch Vorschaubilder und GIFs anzeigen. Ebenfalls mit an Bord sind neue Funktionen zur Barrierefreiheit, wie fettere Texte und verbesserte Sprachausgabe für schnelleres Vorlesen des Displayinhaltes. Neue und verbesserte Apps wie Gmail, Google Kalender und YouTube Music erweitern dabei die Funktionalität der Pixel Watch 2.

Wir würden uns jedoch noch eine stärkere Anpassung an die runde Form der Uhr wünschen. Zumindest bietet Google sechs neue Zifferblattdesigns und eine Auswahl an neuen Armbändern an.

Preis und Verfügbarkeit

Die Pixel Watch 2 ist ab heute zur Vorbestellung verfügbar und wird ab dem 12. Oktober erhältlich sein. Die Preise beginnen bei 399 Euro für die Wi-Fi-Version und 449 Euro für die LTE-Version.

Pixel Buds Pro

Mit den jüngsten Vorstellungen erweitert Google auch sein Kopfhörer-Angebot. Dank neuer KI-Technologien sollen die Pixel Buds Pro ein verbessertes Klangerlebnis bieten. Zudem unterstützen sie nun Bluetooth Super Wideband auf den Pixel 8 und Pixel 8 Pro Modellen, was zusätzlich für einen volleren und natürlicheren Klang sorgen soll.

Freihändiges Erlebnis mit Unterhaltungserkennung

Die Pixel Buds Pro erlauben es Nutzern, Gespräche zu führen, ohne die Kopfhörer herauszunehmen. Aktiviert man die Unterhaltungserkennung, so erkennt die künstliche Intelligenz, wenn der Nutzer spricht und pausiert automatisch die Musik oder den Podcast, um den Transparenzmodus zu aktivieren. Nach Beendigung des Gesprächs setzt die Musik automatisch fort.

Vorschläge für gesunde Hörgewohnheiten

Google betont die Bedeutung der Hörgesundheit mit neuen Funktionen in der Pixel Buds Pro App, die Nutzern helfen, ihre Hörgewohnheiten besser zu verstehen und zu schützen. Die App gibt Ratschläge zur optimalen Lautstärke und gibt Hinweise, wann diese verringert werden sollte.

Integration mit Chromebooks

Neben der Kompatibilität mit dem Pixel-Portfolio und anderen Android-Smartphones gibt es jetzt auch eine Pixel Buds App für Chromebooks. Nutzer können nun über die Web-App Einstellungen vornehmen und Firmware-Updates durchführen. Zudem wird das Software-Update ab heute für alle Pixel Buds Pro Nutzer bereitgestellt.

Preis und Verfügbarkeit

Für 229 Euro können Interessierte die Pixel Buds Pro ab sofort vorbestellen. Die Ohrhörer werden ab dem 12. Oktober ausgeliefert.