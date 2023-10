Apple TV+ trommelt weiter auf YouTube die Werbetrommel für kommenden Inhalte. So stehen bei den jüngsten Clips die Serie „The Buccaneers“ und der Film „Killers of the Flower Moon“ im Mittelpunkt.

Offizieller Trailer ist da: „The Buccaneers“

Im Sommer 2022 angekündigt bewegt sich die Apple Original-Serie „The Buccaneers“ so langsam aber sicher auf ihre Premiere auf Apple TV+ zu. Rund einen Monat müssen wir uns noch bis zum 08. November gedulden, vorab gibt es nun den offiziellen Trailer.

Bei „The Buccaneers“ handelt es sich um eine Bezeichnung achtteiligen Drama-Serie, die durch den unvollendeten gleichnamigen letzten Roman der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Autorin Edith Wharton inspiriert wurde und von der Schöpferin der Serie, Katherine Jakeways, stammt.

Mädchen mit Geld, Männer mit Macht. Neues Geld, alte Geheimnisse. Eine Gruppe lebenslustiger junger amerikanischer Mädchen stürmt in die eng geschnürte Londoner Saison der 1870er Jahre und löst einen angloamerikanischen Kulturkampf aus, während das Land der steifen Oberlippe von einer erfrischenden Missachtung jahrhundertelanger Traditionen durchdrungen wird. Die Freibeuter werden ausgesandt, um sich Ehemänner und Titel zu sichern, aber ihr Herz ist auf viel mehr gerichtet, und „Ja, das tue ich“ ist erst der Anfang…

Der offizielle Trailer gibt euch einen Einblick, was euch bei der Serie erwartet.

Killers of the Flower Moon – Robert De Niro as William King Hale

Mit „Robert De Niro as William King Hale“ hat Apple TV+ einen weiteren Clip zum kommenden Original-Film „Killers of the Flower Moon“ veröffentlicht. Mit diesem wird die Rolle von Robert De Niro bzw. William King Hale näher beleuchtet.

Killers of the Flower Moon startet am 20. Oktober in den Kino, zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt der Startschuss auf Apple TV+.