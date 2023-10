Klappern gehört zum Handwerk und so informieren die deutschen Mobilfunkanbieter regelmäßig über den Ausbau ihrer Netze. Zum Start in den Oktober meldet sich Vodafone zu Wort und bestätigt, dass das Unternehmen allein im September über 1.000 Mobilfunk-Bauprojekte vollendet hat. Dabei wurden Funklöcher in 77 Ortschaften beseitigt.

Vodafone: mehr als 1.000 Mobilfunk-Bauprojekte im September vollendet

Im September hat Vodafone mehr als 1.000 Mobilfunk-Bauprojekte abgeschlossen, um Funklöcher zu schließen und die Netzkapazitäten weiter zu verbessern. Dabei hat Vodafone insgesamt 77 neue Mobilfunk-Stationen in Betrieb genommen. Mit rund 800 weiteren Baumaßnahmen wurden die Breitband-Netze LTE und 5G in der Fläche erweitert und verstärkt

Vodafone schreibt

Rund 560 Bauprojekte dienten dazu, das 5G-Netz in der Fläche zu erweitern oder die 5G-Kapazitäten und 5G-Geschwindigkeiten zu erhöhen. Inzwischen hat Vodafone mehr als 90 Prozent der Bevölkerung in Deutschland an sein 5G-Netz angeschlossen. 45 Prozent der besiedelten Gebiete sind sogar mit 5G+ versorgt.

Blicken wir auf das abgelaufene Quartal, so konnte Vodafone insgesamt 198 Neubauprojekte und 1.650 Bauvorhaben abschließen. Alles in allem betreibt das Düsseldorfer Unternehmen mehr als 26.000 Mobilfunkstationen, darunter knapp 15.000 5G-Stationen.