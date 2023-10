Mit dem Monat Oktober sind wir im letzten Viertel des Jahres 2023 angekommen. In den Supermärkten kann längst Spekulatius und Lebkuchen gekauft werden und in drei Monaten ist Weihnachten schon wieder vorbei. Pünktlich im Vorfeld der Feiertage hat Apple TV+ nun einen Ausblick gegeben, welche Kinder- und Familienserien in den kommenden Wochen zu erwarten sind.

Apple TV+ kündigt familiäres Weihnachtsprogramm an

Mit Blick auf die Weihnachtszeit hat Apple TV+ eine festliche Reihe brandneuer Kinder- und Familienprogramme angekündigt, darunter das Debüt des herzerwärmenden Apple Original-Specials „The Velveteen Rabbit“, das auf dem beliebten Kinderklassiker von Margery Williams basiert und am startet 22. November.

Dazu gesellen sich brandneue, weihnachtliche Episoden zu „The Snoopy Show“, „Frog and Toad“ und „Shape Island“, die am 1. Dezember weltweit Premiere haben, und eine spezielle Episode zum Thema Silvester von „Sago Mini Friends“. Diese startet am 22. Dezember.

Darüberhinaus wird Apple TV+ vorübergehend auch für Nicht-Abonnenten besondere Feiertags-Specials von Mendelson/Melendez Productions und Peanuts Worldwide zur Verfügung stellen, darunter „It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown“, verfügbar von Samstag, 21. Oktober, bis Sonntag, 22. Oktober; „A Charlie Brown Thanksgiving“ verfügbar von Samstag, 18. November bis Sonntag, 19. November; und „A Charlie Brown Christmas“, erhältlich von Samstag, 16. Dezember bis Sonntag, 17. Dezember. Für Abonnenten stehen die zuletzt genannten Inhalte ab sofort und jederzeit zur Verfügung.

