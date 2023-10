Am heutigen Dienstag (10. Oktober 2023) und morgigen Mittwoch (11. Oktober 2023) feiert Amazon die sogenannten Prime Deal Days. Thematisch passend haben wir direkt einen kleinen Tipp aus der Abteilung Schnäppchen für euch. Eve ist bei den Prime Deal Days mit von der Partie und bietet fast das ganze Eve-Sortiment in Form von Einzelprodukten und Bundles vergünstigt an. Insbesondere, wer Strom und Heizkosten sparen oder in der dunklen Jahreszeit mit Bewegungs- und Kontaktsensoren rund um das Haus für Sicherheit sorgen möchte, freut sich auf Rabatte von bis zu 38 Prozent.

Eve: HomeKit-Produkte stark reduziert

In den vergangenen Jahren haben wir bereits zahlreiche Eve HomeKit Produkte getestet. In erster Linie konnte uns das gute Preis-/Leistungsverhältnis überzeugen. Umso bessern, wenn die Produkte zum rabattierten Preis erhältlich sind. Im Rahmen der Prime Deal Days hat Eve Systems an der Preisschraube gedreht und verschiedene Produkte um bis zum 38 Prozent reduziert. Eine Übersicht aller Produkte findet ihr hier, die Highlights haben wir euch zusammengefasst:

Angebot Eve Thermo - Smartes Heizkörperthermostat, Made in Germany, spart Heizkosten, Heizungssteuerung... Eve Thermo erfordert ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS

Mit Zeitplänen einzelne Räume oder das ganze Haus automatisch und passend zum Tagesablauf heizen...

Angebot Eve Smart Heizen Set (Eve Thermo + Eve Door & Window) Fenster auf - Heizung aus: Energie sparen leicht gemacht; Eve Thermo pausiert automatisch das...

Wohlfühltemperatur mühelos per App (iPhone, iPad, Mac), Siri oder direkt an der Heizung einstellen

Angebot Eve Motion (Matter) – Smarter Bewegungssensor mit Lichtsensor, IPX3, automatische Aktivierung von... 120°-Sichtfeld, bis zu 9 m Erfassungsreichweite, kabelloser Batteriebetrieb und...

Steuern Sie Leuchten oder Geräte und erhalten Sie Mitteilungen, sobald Bewegung erkannt wird...

Eve Thermo, 4er Set - Smartes Heizkörperthermostat, Made in Germany, spart Heizkosten, smarte... Eve Thermo benötigt ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS

Verwenden Sie Programme, um bestimmte Räume oder Ihr gesamtes Zuhause automatisch nach Ihren...